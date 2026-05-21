Telo ženske osobe izvučeno je jutros iz Spreče u Lukavcu, saznaje portal "Avaza".

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, imali su primljenu prijavu o navedenom događaju.

- Na području Policijske uprave Lukavac u jutarnjim satima primećeno je telo. U toku su uviđajne radnje - ističu za "Avaz" iz dežurnog Operativnog centra.

Podsetimo, kako je Avaz prethodno preneo, na području Lukavca je nestala devojka.

Prijava navodne otmice devojke na području Lukavca pokrenula je opsežnu policijsku akciju, tokom koje su pronađeni droga i vatreno oružje, dok je jedna osoba uhapšena i predata Tužilaštvu Tuzlanskog kantona, saznaje portal "Avaza".

- 18.05.2026. godine u večernjim satima prijavljena od strane ženske osobe navodno otmica ženske osobe i da je ona odvedena u neku kuću na području Lukavca, u vezi s tim su postupili policijski službenici OKP PU OKP PS Lukavac i po usmenoj naredbi Opštinskog suda u Lukavcu su izvršili pretres objekta na području Lukavca gde su zatečena jedna ženska osoba, dve muške osobe i prilikom pretresanja navedenog objekta, pronađena je određena količina materije za koju se sumnja da se radi o opojnim drogama i vatreno oružje - rekla je portparolka MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić za "Avaz".

Dodala je da ti predmeti, supstanca za koju postoji sumnja da se radi o opojnoj drogi i oružje su oduzeti.

- Jednom licu koje se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog dela "Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" je oduzeta sloboda i to lice je predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Što se tiče navoda da se radi o otmici, ti navodi prijave nisu potvrđeni. Dakle, u vezi prijave navedenog događaja podnet je izveštaj nadležnom Tužilaštvu za krivično delo "Neovlašćena proizvodnja i zloupotreba opojnih droga protiv jednog lica iz Lukavca, a to lice je predato nadležnom Tužilaštvu 19.05.2026. - potvrdila je Sprečić za "Avaz".

