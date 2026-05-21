Pet osoba uhapšeno je u Prištini zbog sumnje da su učestvovali u otmici, protivpravnom lišavanju slobode, fizičkom zlostavljanju i nedozvoljenom posedovanju oružja, saopštila je tzv. kosovska policija.

Među uhapšenima su jedna žena i četvorica muškaraca, za koje se sumnja da su 10. maja oteli jednu osobu, a zatim je određeno vreme držali zatvorenu u jednoj kući, gde su je, prema navodima istrage, fizički maltretirali i tukli.

Kako se navodi u saopštenju tzv. kosovske policije, osumnjičeni su nakon otmice od žrtve uzeli i automobil, a policija je tokom akcije pretresa pronašla i zaplenila pištolj sa jednim metkom, kao i manju količinu narkotika. Reč je o oko dva grama supstance za koju se sumnja da je marihuana.



Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili sve okolnosti ovog slučaja, kao i motive zbog kojih je došlo do otmice i zlostavljanja. Po nalogu tužioca, četvorici osumnjičenih određeno je zadržavanje, dok će se protiv žene postupak voditi redovnim putem.

Istraga je u toku, a očekuje se da će nakon saslušanja osumnjičenih biti poznato više detalja o ovom slučaju.

BONUS VIDEO