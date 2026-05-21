Piše: Enis Sadiku

Danas je u jednom luksuznom restoranu na Novom Beogradu ranjen vlasnik lokala Goran S.. Prema prvim informacijama, napadač star oko 35 godina prišao mu je i ispalio više hitaca. Goran je zadobio tri prostrelne rane, ali nije životno ugrožen.

U trenutku pucnjave u restoranu je bilo gostiju, a osumnjičenog je ekspresno savladao pripadnik specijalne antiterorističke jedinice koji se slučajno zatekao na licu mesta. Nakon kraće potere, napadač je uhvaćen i predat policiji.

Ranjeni vlasnik je prevezen u Urgentni centar, dok je policija pokrenula intenzivnu istragu o ovom slučaju.

