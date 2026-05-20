U Vranju je u utorak sahranjen mladić Dejan S. (28), koji je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u selu Vrbovo kod Vladičinog Hana, kada je automobil "bmw" sleteo s puta.



U automobilu je bilo četvoro ljudi, a troje je zadobilo povrede. Devojka, koja je bila u autu, je nakon što je zbrinuta u ZC Vranje, sa težim povredama prebačena u UKC Niš.

Prvobitna informacija iz istrage je bila da je za volanom bio stradali mladić.

- Naložili smo prikupljanje informacija i činilo se da neće biti postupka, jer je po prvim rezultatima istrage mladić bio za volanom.Međutim, ono što mogu u ovom trenutku da kažem, da je tužilaštvo pokrenulo postupak istrage i proveru činjeničnog stanja, pre svega oko okolnosti ko je bio za volanom kada se dogodila saobraćajna nesreća - kaže tužilac Dragan Nikolić.

Prema rečima meštana, za volanom automobila bila je devojka koja je teško povređena.



Kako smo već pisali, Dejan je bio državljanin Švajcarske, poreklom iz Vranja.

