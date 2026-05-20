Pripremno ročište zbog ubistva R. M. (57) iz Žablja za koje se tereti M. H. (39) iz Đurđeva, održano je juče u novosadskom Višem sudu, a glavni pretres je zakazan za 23. jun. Osim tada, okrivljeni će se naći na optuženičkoj klupi i šest dana kasnije jer je naredno ročište planirano 29. juna.

Zločin za koji se okrivljeni tereti dogodio se u noći između 20. i 21. septembra prošle godine, u kući u kojoj je R. M. živeo, u Ulici vojvode Mišića 13 u Žablju. Sumnja se da mu je M. H. rukama, nogama i drvenom motkom naneo udarce od kojih je nesrećni čovek preminuo.

Šta se događalo kobne noći utvrdiće istraga, ali se pretpostavlja da je došlo do sukoba između dvojice muškaraca.

M. H. se od hapšenja nalazi u pritvoru koji mu je produžen do 19. juna.

- Ne znam šta je to moglo da dovede do ubistva kada je pokojni R. M. bio povučen, miran i dobar čovek. Radio je nekada kao moler, a potom kao pomoćni radnik kod jednog sugrađanina - ispričao je nakon tragedije jedan Žabljanin.

Komšije su nakon što je zločin otkriven rekle da kobne noći ništa nisu ni čuli ni videli i da su se iznenadili kada je došla policija.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku zločina osim R. M. i osumnjičenog, u kući je bila i jedna ženska osoba za koju se pretpostavlja da je emotivna partnerka žrtve, a koju je M. H., navodno, terao da ukloni tragove krvi u kući.

Policija je, prema našim saznanjima, na lice mesta došla po pozivu lekarske ekipe i M. H. je ubrzo uhapšen zbog krivičnih dela ubistvo, prinuda i neovlašćeno držanje opojnih droga. Određeno mu je zadržavanje, a potom je u zakonskom roku saslušan u novosadskom Višem javnom tužilaštvu, nakon čega mu je određen pritvor u kom se i dalje nalazi i koji mu je produžen do 19. juna.

BONUS VIDEO