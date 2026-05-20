Prema optužnici crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), pomorac Milovan Burić i sada optuženi policajac Zoran Kovačević dobili su po 50.000 evra nakon što su učestvovali u delu krijumčarske operacije tokom koje su najpre kokain i metamfetamin utovarili na teretni brod "Joana", a zatim pomogli da se ista droga u blizini Sidneja spusti na gliser i otplovi u nepoznatom pravcu.

Sudski potvrđena optužnica podneta je protiv šestočlane grupe, čiji organizator još nije poznat istražiteljima, a koji je na sada dekriptovanoj Skaj aplikaciji, između ostalog, koristio nadimke Bolivar, GIL i YAKDLLS.

Spisi pokazuju da su Burić i Kovačević, zajedno sa sada pokojnim Nenadom M. Novovićem, Radem D. Vojvodićem, Nedeljkom A. Brkanom i Zoranom K. Drešićem, tokom septembra 2020. godine, neovlašćeno radi prodaje prenosili 150 kilograma kokaina i 59 kilograma metamfetamina.

Objašnjava se da je organizator te grupe angažovao Drešića i Novovića da pronađu mornare koji bi izvršili prenošenje te opojne droge, koji su taj posao dali Brkanu, a on Vojvodiću i još jednom mornaru sa broda MSC "Joana" koji još nije identifikovan.

Komunicirajući na engleskom, više članova te kriminalne ekipe planiralo je međunarodno krijumčarenje droge, realizovalo ga uz gotovo svakodnevni "nadzor" nad plovilom koje se kretalo otvorenim morima.

To pokazuju poruke koje su razmenjivali mesecima pre nego što je gliser nadomak Sidneja otplovio sa tovarom kokaina.

Optužena kriminalna ekipa okupljena oko Zorana Drešića, krajem 2020. i početkom naredne godne krijumčarila je kokain u Australiju i Evropu, angažujući mornare na brodovima MSC "Joana" i MSC "Panama".

Svaki od saradnika te kriminalne ekipe, koji su bili na plovilima, imao je precizne zadatke - jedni su čuvali nelegalne tovare, drugi bili zaduženi da ih spuste u more kako bi kokain brzim gliserima preuzeli ostali članovi klana, a neki i da spreče prijavu vlastima.

To proizilazi iz poruka koje su optuženi za krijumčarenje oko 2,5 tona kokaina i 59 kilograma metamfetamina, razmenjivali sa nekada kriptovane Skaj aplikacije.

"Terco inače ima zaduženje da se, bez obzira dal je u gvardiju, popne gore i ako nešto krene napako ne dopusti da zovu vlasti", napisao je jedan od aktera tog kriminalnog posla 24. februara 2021. godine, ostatku ekipe u grupni čat.

Istog dana obavestio ga je da će tom mornaru dati telefon sa kripto zaštitom:

"Daću tercu danas sky da ti slika, jer se od barbe ne možemo obojica popet, vazda je gore", poslao je sa pina YPBMKP.

Nakon što krajem oktobra 2020. godine jedan od članova grupe traži objašnjenje ko je u tom četu mornar, kolega iz klana objašnjava mu da taj saradnik "još nije dodat".

"Još nije dodat, nemaju pristup WiFi-ju, još su daleko… tako nam je rečeno."

Pišući sa pina IMYXQ9, jedan od krijumčara droge šalje: "Koji je mornar? On je moj. Treba im još četiri dana da stignu do Sidneja. Prije osam sati brod je bio na ovoj poziciji", prosleđujući i lokaciju "Joana".

Njegov kolega iz klana tada predlaže kako da preuzmu "paket" sa kontejneraša: "Mislim da je najbolje da dok je brod na ruti ka sidrištu, izbace paket dok ga imamo na oku, tako da brod nastavi dalje, a mi ne prilazimo brodu".

"Treba im mnogo konopca"

Prvog dana decembra 2020. godine sa pina IMYXQ9 kriminalnoj ekipi date su instrukcije šta da rade.

"Sada je u Sidneju 18:19… Morate biti tamo pet-šest sati prije posla. Što ranije izađete na vodu, bolje za vas", napisao je on.

U prepisku se, tada, uključuje i član kriminalne grupe koji je, kako proizilazi, zadužen da "pokupi" robu.

"Treba im mnogo konopca. Nema šanse da ću brodom prići blizu broda, nikako dok se još kreće, a vrijeme će sjutra ujutro biti užasno. Duvaće 25 čvorova, uz talase od 2,1 metar. Moraju imati veoma mnogo konopca. Neka ga bace u vodu i puste da se vuče iza broda, a drugi kraj neka drže. Ja ću voziti iza broda dok ne uhvatim kraj konopca. Kad ga uhvatim, javiću im. Onda neka dugi konopac vežu za paket i drugim konopcem ga spuste u vodu. Tako ću uvijek imati kraj konopca koji je vezan za paket. To je mnogo bezbjednije, nema šanse da ga izgubimo u velikom moru”, napisao je sakriven iza pina NXVHXN.

Sagovornik koji je davao instrukcije tada piše: “Magelan je koordinator akcije i posla za mornare.”

U prepisku se tada uključueje još nekoliko članova ekipe, pa jedan od njih pominje i navodnog organizatora - Bolivara, koji traži istu potvrdu i dodaje: “Uskoro će Popaj biti u četu da potvrdi sve te stvari”.

Sakriven iza nika PHATM2, jedan iz ekipe traži da se mornar ubaci direktno u grupu, ali mu ostali objašnjavaju da je već tu, da mu je nik Fox, ali da trenutno nema signal.

"Još nije potvrđeno, ali prema posljednjim informacijama od Popaja imaju pilota u 14 časova, a mjesto susreta biće u 13:20. Zar ne mislite da je 500 metara konopca predugo? Koristimo Sky ili Signal ako Sky ne radi."

Tog dana razmenjuju i mapu otvorenog mora sa tačnim koordinatama, kako bi se paketi izbacili na toj lokaciji.

Jedan od njih, koji je, prema prepiskama, deo australijske ekipe, šalje da je najbolje da puste Foxa i australijskog kapetana da direktno razgovaraju, kako ne bi bilo zabune.

"Da, a Magelan takođe može pomoći, on je stručnjak za ovo. Fox je mornar, Magelan koordinira mornara”, šalje taj član krimi ekipe koji je pisao sa pina IMYXQ9.

"Ja sam australijska ekipa", šalje tada pin KZ2KW5, a njegov kolega sa pinom NXVHXN. "Ja sam australijski kapetan".

Istog dana grupa dobija zadatak da instalira aplikaciju za pristup GPS-u, a Fox zadatak da "uključiti GPS prije nego što dođe na mjesto susreta, tako da možete pratiti brod i vidjeti koliko je daleko".

U narednim porukama, jedan od njih, sakriven iza nika Homer, računa koliko brod treba da plovi od lokacije na kojoj je, do mesta susreta, ako ide brzinom od 18,3 čvora...

U ponoć 2. decembra ekipa dobija finalne instrukcije - da od 19 sati do ponoći moraju završti posao, jer je njihov čovek na mostu.

Član australijske ekipe krijumčara droge pita je li moglo makar u 18, jer im treba puno vremena da se vrate do obale i dobija odgovor:

"U 18 časova je glavni oficir na mostu, a on nije naš čovjek".

"Biće tamo i čekaće vašu naredbu"

Početkom decembra 2020. godine brod sa kokainom i metamfetaminom plovio je ka Sidneju, dok se ekipa Barana organizovala da na otvorenom moru preuzme svoj plen.

Akciju izvlačenja droge izveli su 2. decembra oko 19 sati.

"Sada će sve pripremiti da bude spreman i čekaće na poziciji gdje ima brodski WiFi, 50 metara od mjesta spuštanja. Biće tamo i čekaće vašu naredbu. Kada pošaljete poruku na Signal ‘spusti’, on će spustiti robu. U međuvremenu će njegov prijatelj biti na krmenoj poziciji da ostvari vizuelni kontakt s vama. Biće dva momka na krmi i treći oficir na mostu", poslao im je 9ZZARO.

"Meni zvuči u redu. Nema drugih brodova napolju, tako da će sigurno znati da sam to ja. Još sam sat vremena udaljen. Otprilike 7,6 milja. Može li neko potvrditi da je to jedini brod u tom području? U malo je drugačijem pravcu od GPS oznake", napisao im je australijski kapetan.

Deo ekipe objašnjava mu da je to brod sa njegove desne strane ako gleda ka istoku, a drugi šalje: "Dajte naredbu da se ovdje presiječe konopac na Sky-u, braćo. Kernja, ti imaš direktan kontakt sa mornarom".

"Sve je u redu, vidim brod. Veliki bijeli natpis MSC sa strane", piše im australijski kapetan...

Istovremeno, ekipa koja je na brodu zavezala je torbe kokaina užetom i počela da ih spušta sa plovila.

"Počinjem da se približavam brodu. Mislim da vidim nešto preko ivice", napisao im je kapetan iz Australije zadužen da preuzme "paket".

"On te vidi. Sve je spremno i metar iznad vode. Homer, imaš li vizuelni kontakt?"

"Spreman sada. Spusti sada! SADA, pusti u vodu", napisao je kapetan.

Na kratko im se izgubio signal, proizilazi iz poruka, ali su nastavili...

"Homer, samo priđi i presijeci konopac. Kad vidi da vučeš, pustiće. Pustiće konopac kada vidi da pokušavaš da ga presiječeš ili uzmeš."

"U redu, završeno!!!! Mornar mi je potvrdio", piše 9ZZARO, a član klana sakriven iza pina Q1CWYI traži da im australijski kapetan javi da je sve ubacio u brod.

"Šest paketa i devet torbi. Potvrdio je da je sve ukrcano u brod", napisao je tada 9ZZARO, a KZ2KW5 dodao: "Australijski kapetane, šest paketa i devet torbi. Potvrdi da si to preuzeo. Hvala. Rampa za brod je čista. Put do kuće je čist".

