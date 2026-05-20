Tokom redovne šetnje pritvorenika u krugu Istražnog zatvora u Spužu u Crnoj Gori dogodio se nesvakidašnji incident kada je dron, na koji su bila zakačena dva mobilna telefona, iznenada sleteo među zatvorenike.

Prema nezvaničnim informacijama, letelica se pojavila u popodnevnim časovima dok je nekoliko stotina pritvorenika boravilo napolju, što je odmah izazvalo reakciju zatvorskih službenika. Oni su brzo primetili dron i sprečili pritvorenike da priđu pošiljci i preuzmu telefone koji su, kako se sumnja, bili namenjeni nekome unutar zatvora.

Dron i telefoni su odmah zaplenjeni, a o celom slučaju obaveštena je policija, kao i nadležno tužilaštvo koje će utvrditi ko stoji iza pokušaja dostave zabranjenih predmeta. Zasad nije poznato kome su telefoni bili namenjeni, niti kako je organizovana akcija ubacivanja uređaja u zatvorski krug.

Ovo nije prvi slučaj da dronovi narušavaju bezbednost spuškog zatvora. Poslednjih meseci zabeleženo je više pokušaja dostavljanja nedozvoljenih predmeta iz vazduha, zbog čega su mere kontrole dodatno pojačane.

Podgorički portal Dan opisuje ovaj slučaj rečima „mobilni telefoni i dalje padaju s neba pravo u spuški zatvor“, i u svom tekstu podsećaju da je 2025. godina bila jedna od godina kada su najviše imali takvih slučaja.

- U jednom periodu tokom prethodne godine, u okviru dva meseca, dron je primećen oko 20 puta, kojom prilikom je sprečen ubačaj oko 20 mobilnih telefona, kao i određenog broja punjača za njih, a službenici UIKS-a su u svim situacijama pravovremeno reagovali i sprečili pokušaje dostave. Tokom 2025. godine zaplenjene su dve bespilotne letelice, dok je u 2026. godini zaplenjena jedna. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nastaviće da preduzima kontinuirane mere i radnje iz svoje nadležnosti usmerene na preveniranje negativnih bezbednosnih pojava i očuvanje stabilnog stanja bezbednosti - saopštili su ranije Danu iz UIKS-a.

Švercer imao telefon sastavljen od daljinskog za TV

U istražnom zatvoru u Spužu nedavno je otkriven improvizovani mobilni telefon sakriven u daljinskom upravljaču za televizor, zbog čega je protiv jednog pritvorenika pokrenut disciplinski postupak. Prema informacijama iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, sumnja se da je uređaj korišćen u ćeliji u kojoj boravi Duško G., optužen za šverc cigareta i pranje novca. Neobičan način skrivanja telefona omogućio je da uređaj duže vreme ostane neprimećen tokom ranijih kontrola.

Službenici zatvora su tokom redovnog pretresa detaljno pregledali prostorije i tada utvrdili da je daljinski upravljač prepravljen i korišćen kao sredstvo za komunikaciju sa spoljnim svetom. Nakon pronalaska telefona odmah su preduzete dodatne mere, a slučaj je prijavljen nadležnim organima koji sada pokušavaju da utvrde kako je uređaj unet u zatvor i ko je sve učestvovao u tome.

