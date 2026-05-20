Pred Apelacionim sudom u Crnoj Gori Bjelopoljac Alija Balijagić (66), koji je prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj u Bijelom Polju, izjavio je da ga tokom veštačenja niko nije pitao da li je normalan, dovodeći u pitanje način na koji je utvrđivano njegovo psihičko stanje.

- Veštaci su mene ispitivali o okolnostima ubistva, ali me nisu nijednom pitali jesam li normalan. Zašto se ne čita zbog čega je došlo do ubistava? Ja te osobe nisam nikad ni čuo ni video - kazao je Balijagić pred sudskim većem.

Na ročištu je razmatrana žalba njegovog branioca po službenoj dužnosti, advokata Rešada Muzurovića, koji je osporavao nalaz veštaka i tvrdio da zaključci o uračunljivosti nisu dovoljno utemeljeni. Odbrana smatra da se psihičko stanje ne može procenjivati na osnovu kratkog razgovora, posebno imajući u vidu da je optuženi značajan deo života proveo u zatvoru.

Tokom postupka sudija pročitani su nalaz veštaka i delovi prvostepene presude Višeg suda u Bijelom Polju, u kojoj se navodi da je Balijagić u oktobru 2024. godine došao do kuće Madžgalja, posmatrao žrtve, a zatim iz lovačke puške pucao na njih. Prema presudi, nakon što je Milenka Madžgalj pozvala policiju, ispalio je još hitaca, uz navode da je to učinio ,,da se ne bi mučila”.

Odbrana je u žalbi istakla i da sud nije dovoljno obrazložio umišljaj, kao i da se priznanje optuženog ne može koristiti kao jedini osnov za zaključke. Sa druge strane, Vrhovno državno tužilaštvo predložilo je da se žalba odbije kao neosnovana.

Apelacioni sud će konačnu odluku doneti nakon većanja u zakonskom roku. Balijagić je ranije osuđen na 40 godina zatvora, a nakon zločina bio je u bekstvu 26 dana pre nego što je uhapšen u Srbiji.

