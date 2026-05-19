U saobraćajnoj nezgodi u Rožajama povređen je pešak, nakon što ga je, prema prvim informacijama, udarilo putničko vozilo na pešačkom prelazu.

Nezgoda se dogodila na magistralnom putu, u blizini objekta "Kolorado", gde je, prema navodima očevidaca, vozilo beranskih registarskih oznaka naletelo na pešaka tokom prelaska ulice.

Na lice mesta brzo su stigli pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći, koje su povređenom ukazale prvu pomoć pre transporta u Klinički centar Berane, gde će biti utvrđen stepen zadobijenih povreda.

Saobraćaj na ovoj deonici puta bio je usporen tokom trajanja uviđaja, a policija je obavila sve potrebne radnje kako bi se utvrdile tačne okolnosti pod kojima je došlo do nezgode. Istraga je u toku.

