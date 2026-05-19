- Zašto je onda zaključao vrata sobe? Ne znam. Verovatno je imao neku nameru - reči su oca devojčice (12) iz Niša koju je, kako se sumnja, muškarac Lj. P. (74) pokušao da obljubi u jednom hostelu u tom gradu. Osumnjičeni je uhapšen, ali je nakon isteka zadržavanja do 48 sati pušten da se brani sa slobode, što otac devojčice smatra "velikom greškom".

Lj.P. (74) iz okoline Žitorađe uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo obljuba sa detetom u pokušaju.

- On se sumnjiči da je vrbovao dvanaestogodišnju devojčicu da pođe sa njim u jedan hostel u Nišu, a kada ju je otac pozvao telefonom, Lj. P. je pobegao iz hostela - saopštio je tada MUP.

Zaključao vrata

Sada se oglasio otac devojčice koji je naveo da se sve odigralo u ponedeljak, 4. maja.

- Moja ćerka ide u osnovnu školu i dete je sa posebnim potrebama. Tog dana je kasnila iz škole. Majka me je pozvala, rekla da je nema još iz škole i ja sam je odmah pozvao telefonom. Ona mi se javila i ja je pitam: "Gde si?", kaže ona: "Evo u hotelu.". Rekoh: "Kom hotelu?", kaže: "Evo u sobi, zaključana su vrata.". U međuvremenu, taj čovek je otključao vrata, ćerka je izašla, dala telefon recepcionerki koja mi je rekla gde se nalaze. Ja sam rekao: "Neka je tu, evo dolazim odmah, tu sam za 10-ak minuta." - kaže otac devojčice iz Niša.

On dalje pojašnjava da je osumnjičeni muškarac izašao iz sobe u međuvremenu uz reči da, kako tvrdi otac, ide da pomeri bicikl.

- Kada sam došao, ćerka je bila tu. Pozvao sam policiju koja je došla ubrzo, posle 10-15 minuta - dodaje on.

Ostavio ličnu kartu

Kako dalje objašnjava, od recepcionerke je saznao da je njegova ćerka na recepciji rekla za osumnjičenog muškarca da joj je deda i da im je potrebna soba za prenoćište.

- Zadržali su se tu možda 10-ak minuta, po priči žene, otišli su u sobu da ostave ranac i idu onda da se prošetaju. Zašto je onda zaključao vrata sobe? Ne znam, verovatno je imao neku nameru - kaže otac devojčice.

Dodaje da se osumnjičeni, posle nekog vremena, vratio i da on pretpostavlja da je to zbog lične karte koju je ostavio.

- Recepcionerka ga je prepoznala i policija ga je privela - kaže otac.

Maksimalna kazna

On dodaje da mu je ceo događaj jako teško pao.

- Bio sam mnogo potresen, uznemiren. Strašno - kaže on.

Komentarišući odluku da osumnjičeni Lj.P. bude pušten na slobodu, smatra da je to "velika greška".

- Apsolutno smatram da je greška što su ga pustili, on može da ponovi to delo, ne mom detetu, mojoj ćerki, može bilo kom drugom detetu i smatram da je to velika greška da je trebalo da se odredi pritvor još 30 dana - kaže otac i dodaje da bi on tražio maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora "da mu nikad više ne padne na pamet da bilo šta učini bilo kom detetu".

Alo/Blic

