Stolar i otac dvoje dece, Stiven Meklaski (40), poginuo je u tragičnom i neobičnom incidentu na pokretnim stepenicama u stanici Dejvis u Somervilu, u Velikoj Britaniji, nakon što je ostao zarobljen u mehanizmu, dok je više od deset prolaznika prošlo pored njega bez da mu pomognu.

Nesreća se dogodila 27. februara u ranim jutarnjim satima, nešto pre 5 časova, kada je Meklaski izgubio ravnotežu na pokretnim stepenicama. Na snimcima nadzorne kamere vidi se kako se na dnu stepenica sapleo i pao, nakon čega mu se kaput zakačio za mehanizam. Pokušavao je da se oslobodi, ali mu se odeća sve više uvlačila u sistem, stežući mu vrat i otežavajući disanje, navodi Dailymail.com

Uprkos tome što je u blizini bilo više prolaznika, niko nije reagovao niti mu pružio pomoć. Tek nakon više od 20 minuta zaposleni je zaustavio pokretne stepenice, a ubrzo su stigli i spasioci. Policija je saopštila da je muškarac pronađen zaglavljen na dnu, bez svesti i bez pulsa.

Hitne službe su pokušale reanimaciju i primenile lek, nakon čega je Meklaski nakratko stabilizovan i prebačen u bolnicu u Bostonu. Bio je u komi deset dana, ali je 9. marta preminuo od posledica povreda.

Porodica ga je opisala kao posvećenog oca i vrednog stolara koji je najviše voleo svoju decu i posao kojim se bavio. Njegova sestra je navela da se godinama borio sa zavisnošću, ali da je uprkos tome svakodnevno pokušavao da bude prisutan u životima svojih najbližih.

Lokalne vlasti ocenile su incident kao tešku nesreću i pozvale građane da u sličnim situacijama odmah zaustave pokretne stepenice i pozovu hitne službe. Istraga o okolnostima smrti i dalje je u toku.

