Kristijan Aleksić, ubica 19-godišnjeg maturanta Luke M. (19) u Drnišu uhapšen je u ponedeljak oko 2.30 sati na ulazu u grad.

Podsećamo, mladića, koji mu je dostavio picu na kućnu adresu hladnokrvno je upucao bez povoda, a onda se dao u beg. Uhvaćen je nakon gotovo 30 sati bekstva, samo 300 metara od kuće u kojoj je počinio ubistvo, iako ga je tražilo stotine policajaca, kao i policijski psi, dronovi, helikopteri...

Savladali su ga uz upotrebu sile. Sa sobom je imao vatreno oružje i nož.

Tokom bekstva je, sumnja se, posipao je biber kako bi zavarao potražne pse.

Radnica prodavnice u njegovom komšiluku kaže da je kod nje nakupovao hranu za bekstvo.

- Noć pre mi je bio 5 do 8 minuta pre zatvaranja, pitao me rade li kamere, hoće li ga snimiti i nakupovao se. Kupio je paštete, biber, mesni narezak, ribe u konzervi i koka kolu - rekla je za lokalne medije prodavačica Ivana.

