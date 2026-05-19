Luka Milovac (19), maturant iz Drniša kojeg je u subotu iz čista mira ubio Kristijan Aleksić (50), biće sahranjen danas na lokalnom groblju u 17 sati. Aleksić je višestruko osuđivani nasilnik, a nakon 30 sati bekstva uhapšen je u noći između nedelje i ponedeljka i danas će biti priveden hrvatskom tužilaštvu.

Hrvatska se već tri dana pita hoće li iko odgovarati za to što je Aleksić bio na slobodi iako je već osuđivan zbog ubistva, napada i porodičnog nasilja?

Naime, policija je Aleksiću još pre tri godine oduzela improvizovano vatreno oružje i municiju, a optužnica je podignuta 2023. godine.

Uprkos tome, suđenje nikada nije počelo, a on je bio na slobodi. Opštinski sud u Šibeniku detaljno se oglasio o slučaju, navodeći da je Aleksić za porodično nasilje "rehabilitovan".

Premijer Andrej Plenković priznao je da "sistem nije funkcionisao kako treba" i najavio inspekciju šibenskog suda.

Ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je "Dosta je" i zatražio rezultate nadzora do kraja nedelje, najavljujući disciplinske postupke. S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je da je "policija radila svoj posao".

Zanimljivo je da gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija (HDZ) smatra da sistem nije zakazao.

- Meni je ubica delovao jako mirno - rekao je, pozivajući građane da veruju institucijama.

Komemoracija Milovca održaće se u njegovoj školi danas u 11.30 sati. Porodica, prijatelji, školski drugovi i brojni građani okupiće se kako bi odali počast mladiću.

- U glavnoj zgradi u 11.30 održaćemo komemoraciju za našeg dragog učenika, a sahrana će biti u 17 časova. Osećanja su i tuga i jad i bes i bespomoćnost. Pitamo se svi zašto je to moralo da se dogodi, a eto, tako je moralo biti. Ne znam šta bih vam rekao, jer prevelika su osećanja i ja sad kad govorim, puno toga se odigralo, jako je teško sabrati misli - rekao nam je Hrvoje Pekas, direktor Srednje škole Ivana Meštrovića.

Ceo Drniš tuguje za 19-godišnjim Lukom Milovcem. Tuga je tim veća što je Luka ove nedelje trebalo da proslavi maturu, a porodica ga sada, umesto na zabavu, sprema za poslednji ispraćaj. Sahrana se održava danas na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a majka je odlučila da će biti sahranjen u odelu koje je kupio za matursko veče. Zbog tragedije, u Drnišu će danas biti Dan žalosti.

Od Luke se oprostila i njegova instruktorka vožnje Andrijana Cigić.

- Svi smo u šoku. Dve neprospavane noći su iza nas. Pokojnog Luku upoznala sam kad je upisao auto-školu. Jedno milo, drago dete - rekla je za RTL televiziju.

Opisala ga je kao vrednog mladića koji je radio vikendom kako ne bi bio na teretu roditeljima i koji je imao sjajnu budućnost pred sobom.

- Ogorčeni smo svi na institucije - dodala je, podsetivši da je Aleksiću još 2023. pronađeno oružje, ali je uprkos tome ostao na slobodi.

Aleksić je u subotu uveče ubio Milovca koji mu je dostavio picu na kućnu adresu. Ispalio je u njega čak deset metaka, uzeo ruksak i pobegao. Kako pišu hrvatski mediji, Milovac kobne noći nije ni trebalo da radi u piceriji već je zamenio kolegu.

Iako su se svi u piceriji plašili da dostavljaju hranu Aleksiću, Milovac je te noći odlučio da to učini u pratnji prijatelja.

Čak 30 sati trajala je potraga hrvatske policije i specijalaca sa dugim cevima, dronovima i helikopterom za odbeglim ubicom koji je napokon uhapšen u noći između subote i nedelje.

