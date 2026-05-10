Slučaj seksualnog zlostavljanja devetogodišnje devojčice u Rumuniji šokirao je javnost, a istraga protiv njenog dede (58) otkrila je još monstruozniji slučaj koji je godinama bio skrivan.

Policija je do stravičnih saznanja došla nakon što je majka devojčice prijavila da sumnja kako je njen otac više puta seksualno zlostavljao njenu ćerku.

Prema sumnjama istražilaca, devojčica je nasilje trpela skoro godinu, a zločini su se događali dok je bila ostavljena kod dede na čuvanje.

- On je čuvao dete kada mi nismo bili tu... Čuvao...kako to čudno sad zvuči - rekla je uplakana majka devojčice.

Istragom je ubrzo otkriveno da osumnjičeni nije delovao sam. Njegov prvi komšija, 80-godišnjak kojeg su meštani smatrali mirnim i dobrim čovekom, takođe je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u zlostavljanju devojčice.

Policija sumnja da je starac godinama zlostavljao decu te da iza sebe ima brojne žrtve. Prema navodima iz istrage, njegovi zločini trajali su gotovo tri decenije.

Dvojica osumnjičenih trenutno se nalaze u pritvoru, dok policija nastavlja rad na slučaju i pokušava pronaći sve moguće žrtve.

Majka devojčice ispričala je da je njena ćerka tek nedavno skupila hrabrost da sve prizna tetki, nakon čega je porodica odmah otišla u policiju.

- Sve smo otkrili 28. januara, kada se devojčica poverila svojoj tetki i odmah smo otišli u policiju. On je uhapšen tek 26. februara... Dete je pipkao, dodirivao... Nikad nisam imala normalne odnose sa svojim ocem - rekla je majka.

Tokom istrage prijavljenog slučaja, policiju su tragovi iz doma osumnjičenog odveli do kuće prekoputa. Ispostavilo se da nije samo deda zlostavljao devojčicu, već i njegov prvi komšija, za kojeg su svi u kraju vjerovali da je "duša od čoveka".

Međutim, kada su mu inspektori zakucali na vrata i krenuli da ga ispituju, starac je otkrio jezive tajne. Da su njegovi zločini počeli pre više decenija i da su žrtve, tokom 30 godina zlostavljanja bile brojne.

- Postoji osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenih počinili ista krivična dela protiv drugih ljudi, a ne samo protiv maloletne unuke jednog od osumnjičenih - navodi izvor iz istrage.

Majka zlostavljane devojčice rekla je da je odlazila u kuću drugog osumnjičenog kada je bila dete, jer je imao crtaće i video trake.

- Sada su mu navodno našli i neke odvratne snimke... - rekla je majka.

Policija u Bukureštu pozvala je žrtve, koje su pretrpele nasilje od nekog od osumnjičenih da dođu u policiju i sve prijave. Ukoliko se dokaže krivica drugoosumnjičenog, preti mu kazna od minimum 15 godina zatvora.