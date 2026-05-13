Vlasnica psa, Karla Džons, bila je u bašti kada je došlo do scene koju sigurno nije očekivala. Njena pastorka u jednom trenutku skočila je na veliku vreću za sedenje, ne shvatajući da se na njoj nalazi petogodišnja čivava po imenu Nola.

Pas poleteo nekoliko metara kroz vazduh

Silina skoka izazvala je pravi efekat katapulta.

Mala čivava doslovno je poletela u vazduh, okrenuvši se nekoliko puta pre nego što je uspela da se dočeka na noge.

Sve se dogodilo u svega nekoliko sekundi, ali je scena izgledala toliko neverovatno da je snimak ubrzo počeo masovno da se deli internetom.

Vlasnica ostala u šoku

Karla je kasnije priznala da je u prvom trenutku potpuno zanemela od šoka kada je videla psa kako leti kroz vazduh.

Ipak, najveće olakšanje stiglo je odmah nakon pada, kada je Nola ustala kao da se ništa nije dogodilo.

Prema njenim rečima, čivava nije zadobila nikakve povrede i ubrzo je nastavila da trči po dvorištu kao i obično.

Snimak izazvao lavinu komentara

Video je vrlo brzo postao hit na društvenim mrežama, gde su korisnici komentarisali neverovatnu reakciju psa.

Mnogi su pisali da ih je snimak istovremeno i nasmejao i uplašio, dok su drugi bili impresionirani načinom na koji je čivava uspela da se dočeka bez povreda.

Pojavili su se i komentari da mačke više nisu jedine životinje koje se uvek dočekaju na noge.

Stručnjaci upozoravaju na oprez tokom igre sa malim psima

Iako je ovaj slučaj prošao bez posledica, veterinari često upozoravaju da mali psi poput čivava mogu biti veoma osetljivi na skokove, padove i nagle udarce.

Zbog sitne građe i krhkih kostiju, čak i bezazlene situacije tokom igre mogu dovesti do ozbiljnih povreda.

Na sreću, mala Nola iz Somerseta prošla je bez ikakvih posledica i preko noći postala prava zvezda interneta.