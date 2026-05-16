Nakon što su jake policijske snage pretraživale teren u selu Putinci između Inđije i Rume u okviru istrage o nestanku Aleksandra Nešovića Baje, opsežna akcija je nastavljena i u selu Ljukovo kod Inđije.

Kako se saznaje, na parkingu je pronađeno dostavno vozilo "folksvagen kedi" bele boje, koje su pregledali forenzičari i inspektori. Prema rečima meštana, vozilo je parkirano na tom mestu poslednja tri dana.

Podsetimo, višečasovnu potragu u Putincima od jutros obavljaju pripadnici Žandarmerije i SAJ-a, ali zasad nije poznato šta tačno istražuju na obe lokacije.

Džip "hjundai" koji je pronađen nadomak Putinaca prevezao je "JKP Parking servis" uz policijsku pratnju, za Beograd.

Policija je pokupila snimke sa nadzornih kamera postavljenih na svim poslovnim i privatnim objektima u okolini mesta gde je bio parkiran džip kako bi utvrdili tačno vreme kada je vozilo ostavljeno i ko je njim upravljao, kažu građani koji su bili na licu mesta.

Alo/Blic

BONUS VIDEO