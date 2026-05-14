Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je kineski predsednik Si Đinping ponudio pomoć Kine za otvaranje Ormuskog moreuza, i da je obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

- Rekao je da neće davati vojnu opremu, rekao je to snažno - kazao je Tramp za Foks njuz, nakon sastanka dvojice lidera u Pekingu, prenosi Rojters.

Tramp je kazao da mu je Si Đinping rekao da bi "voleo da vidi otvaranje Ormuskog moreuza".

- I rekao je 'ako mogu da pomognem bilo kako, voleo bih da pomognem' - dodao je Tramp.

Plovidba Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi oko 20 odsto međunarodne trgovine naftom i tečnim gasom, odvija se otežano od početka marta, nakon što je Iran blokirao taj prolaz za brodove za koje je naveo da dolaze iz neprijateljskih zemalja.

(Tanjug)










