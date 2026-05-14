Komentatorka RTS, Duška Vučinić, otkrila je detalje sa Evrovizije 2026, ali i detalja slavlje sa grupom lavina nakon prolaska u finale, kao i problemima s kojima su se susreli u Beču.

Za početak, Duška je otkrila kako su članovi ekipe Lavina, ali i naša delegacija, dočekani u hotelu nakon što su u utorak, 12. maja prošli u finale. Naime, njih su dočekali izvođači koji se za prolazak u finale bore večeras, u drugom polufinalu.

- Srbija se radovala, mi smo se radovali, ostvarili smo onaj prvi cilj zbog kojeg smo i došli ovde konačno, jesmo očekivali prolazak u finale, ali prosto nikada ne znate šta može da se desi, glasaju neki ljudi koje ne poznaješ, tako da se izgleda dopala naša grupa Lavina, i imali smo divan doček juče u hotelu i to je ono što oslikava slogan "United by music", možda ne nešto drugo, ali to da.

- Dakle, njihove kolege polufinalisti drugog polufinala koji su u našem hotelu dočekali su ih oko pola 2, ogromnim aplauzom, čestitkama, zagrljajima, rečima podrške. To je bila jedna izuzetno lepa atmosfera i tako smo završili jučerašnji dan, i sada nas čeka ta subota, jedna novi korak napred, momci će sutra imati generalnu probu, da ostanu u tom ritmu u kojem su krenuli. Nemaju klasičnu koreografiju, ali ti njihovi pokreti na sceni su vrlo kontrolisani i moraju biti baš prezicni, a konačno i Luka i Pavle moraju pevački još da rade.

Na konstataciju da je ekipa za prvo polufinale bila jača, Duška se složila, ali ističe da joj je upravo zbog toga i drago, jer se prolazak u finale više slavio.

- Sigurno je bila jača, sa tim saznanjem smo i došli ovde, znali smo da su gotovo svi favoriti u prvom polufinalu, ali mislim da je time izazov bio mnogo veći. Drugo polufinale nisam u potpunosti odgledala, ali to ću večeras pa ću negde steći utisak o izvođačima.

Kako ističe, tokom prve večeri se i nije nešto specijalno provela, kao da je od organizatora očekivala glamuroznije veče.

- Volela bih da mogu da kažem da sam se super provela, nisam se nešto provodila, pa čak nisam nešto uživala u toj samoj večeri, mislim ono što su nam Austrijanci pokazali kao maksimum nekog festivalskog događaja, jer mislim da sedamdeset godina Evrovizije bude malo glamurozniji, ali ajde da kažemo da su možda sve svoje umetničke kapacitete spakovali za subotu, tako da ćemo im oprostiti. Bila sam duobko napeta, jer sam prvo iščekivala nastup Lavine, a onda sam s nestrpljenjem kao i svi mi čekala da nas prozovu za dalje.

S velikim problemom se susrela i pred sam poečtak prvog polufinala, zbog čega je bila u velikom strahu.

- Jaoj, da! Nevrovatno nešto, mene gotovo svake ili svake druge godine zadesi neki tehnički problem, i onda se gomila nekih inžinjera nadvije nad mnom pokušavajući da reši. U trenutku kada je trebalo da probam vezu sa Beogradom, čula gomilu drugih komentatora koji su razmenjivali neke informacije verovatno sa svojim Javnim servisima, ja uopšte nisam čula Beograd, pa je onda došao jedan, drugi, treći tehničar, a meni se približavalo vreme početka prenosa, to je dosta stresno. Nakon toga smo mi sa Beogradom imali konkretno nekih problema, tako da je na kraju bilo pet minuta ili minut do početka prenosa, kada sam ja relaksirano ušla u taj program. Jedne godine sam imala trku s vremenom, pet sekundi sam morala da budem ispred prenosa i to je bilo jako stresno. Jedne godine nam je na pola prenosa prekinut prenos, ne samo meni, nego svim komentatorima, tada sam pokušavala preko telefona. Na kraju sam konstatovala, ako se bilo kakav peh dogodi, ja ću preko telefona.

Pomenula je i problem koji je zadesio Lavinu, a koji organizatori nikako ne mogu da isprave.

- Hajde da kažemo da je ceo taj ambijent na kraju stavljen u drugi plan s obzirom na prolazak u finale, ali mi neprestano imamo tog nekog čoveka koji se pojavljuje pokušavajući da skloni Lukin plašt i on nikako ne može da izađe iz tog našeg kadra, iako je rediteljka dala rešenje njihovom glavnom reditelju kako da prekadrira to, on se pojavljuje od prve probe individualne, pa evo sve do prenosa praktično. Tako da ga možemosmatrati sedmim članom benda i možemo ga smatrati možda za talijom za ovaj naš bend, tako da ne znam šta će biti u finalu, ne znam da li će se dalje pojavljivati.

O promenama pravila nije želela da priča, ali je otkrila da je razočarana u Austrijance i njihovu organizaciju celokupnog takmičenja.

- Mnogo je pravila promenjeno, ali nešto malo više sam očekivala od organizacije, Austrija, konkretno Beč ima iskustva sa obeležavanjem jubileja. Dosta su mi delovali... Jako su ljubazni, veoma ljubazni, hoće da ti pomognu, ali ne znaju kako. To su neke stvari koje se vide iza kamere, nažalost u prenosu su se videle neke stvari koje ne bi trebalo da se vide iza kamere, koje su se spuštale u trenutku kada nije trebalo i tako dalje... To sad oštro oko televizijskih ljudi vide, možda onaj moj čuveni Mili iz Lajpciga ili Estonije nije primetio, mislim da će se i verujem uštimovati do subote uveče, ali nekako još uvek se za sada tražimo i mi zajedno s njima i oni s nama.

- Važno je da svaka Evrovizija ima odlične voditelje, jer se oni pojavljuju sve tri večeri. Nekako proteklih godina su birali da to budu i komičari i ljudi koji dobro pevaju, ljudi koji umeju da te animiraju, setimo se Petre Mede, voditeljke iz Švedske koja je mislim najbolja ikada evrovizijska voditeljka. Mislim da Austrijanci nisu dali svoj maksimum, verujem da oni jesu odabrali adekvatne ljude po nekim kriterijumima, ali ono što smo juče videli nije to što evrovuizijska scena traži, ali jesam se okomila na one mučene voditelje, a posle mi je bilo žao zbog one garderobe zbog koje on uopšte čovek nije kriv, ali je mogao da kaže: "Ja ovo neću da nosim". Ne znam zašto se taj čovek zamerio stilistima.

- Svideo mi se nastup Finske, pesme možemo da diskutujemo, ali ja ne bih jer nisam neki ekspert muzički, jesam za Evroviziju, ali za to... Generalno, taj nastup je doveden do perfekcije. Postoje neki nastupi koji su me razočarali, od kojih sam mnogo više očekivala, npr. Grčka, meni je ta pesma pre nego što sam došli na Evroviziju jje bila nekako keči i zabvna, ali ceo taj nastup me nije nešto fascinirao, svega je tu bilo na jednom mestu, što nekad i nije dobro - govorila je Duška Vučinić.

