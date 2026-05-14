Anis Kalajdžić se izjasnio da nije kriv za ubistvo Aldine Jahić, potvrdio je Kantonalni sud u Mostaru.

Kantonalni sud u Mostaru je krajem prošlog meseca doneo rešenje kojim se produžava pritvor Anisu Kalajdžiću, koji može trajati do prvostepene presude ili nove sudske odluke, a najduže još tri godine.

Tužilaštvo ga tereti da je od septembra 2024. do kraja januara 2025. godine više puta pretio ubistvom drugoj bivšoj devojci, a Aldini Jahić od oktobra do sredine novembra. Pratio je Aldinu Jahić, dolazio u njen stan, vikao na nju i silom ulazio u njen stan.

Kobnog dana, presreo ju je na autobuskoj stanici i pretio da će ubiti nju i sebe, a zatim je čekao ispred fitnes centra gde je trenirala. Ona je počela da trči u pravcu hotela, a zatim je ušla u restoran gde je pozvala policiju. Našao ju je u toaletu restorana i pucao joj u slepoočnicu.

Kontrola opravdanosti pritvora vršiće se na kraju svaka dva meseca od dana donošenja poslednje odluke o pritvoru.

Inače, ovo je prvi slučaj gde je podignuta i potvrđena optužnica nakon što je krivično delo femicida uvršteno u Krivični zakonik.

Za krivično delo koje mu se stavlja na teret, preti mu kazna do 45 godina zatvora.