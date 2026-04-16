Lalić o vezama klana i bezbednosnih službi

Veljko Belivuk i Marko Miljković imali su zabranu ulaska u Crnu Goru. Rekli su mi da im je Radoje Zvicer u vrhu crnogorske bezbednosne službe sredio to. Da u januaru 2021. mogu nesmetano da borave tamo... Pričali su mi da su u Crnoj Gori tada imali svitu. Konvoj. Kao da su delegacija, a ne kriminalna organizacija. Mislim da su podršku crnogorske bezbednosne službe imali i u oktobru 2020. godine kada su se ilegalnim putem vratili u Srbiju, a nakon ubistava u Spužu. To je danas, u sudnici Višeg suda u Podgorici, putem video-linka iz beogradskog suda, ispričao Srđan Lalić, svedočeći u postupku protiv bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića.

Optužbe protiv Lazovića i struktura vlasti

Lazović je optužen da je na čelu kriminalne organizacije u kojoj se, prema optužnici specijalnog tužioca Miloša Šoškića, nalaze penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov nekadašnji prvi saradnik, sada suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović.

Ta kriminalna grupa je, navodno, sarađivala i od krivičnog gonjenja štitila kriminalni kavački klan sada odbeglog Radoja Zvicera.

Uticaj Zvicera na institucije Crne Gore

Svedočeći pred tročlanim vijećem na čelu sa sudijom Veljkom Radovanovićem, Lalić, koji je dobio nadimak „nasmijani koljač“ zbog fotografije na kojoj nasmijan pozira pored tijela jedne od žrtava Belivukovog klana čiji je bio visokopozicionirani pripadnik, danas je ispričao da je Zvicer i njegova kriminalna grupa imala uticaj i na „pravosudni aparat Crne Gore“.

Međutim, taj svedok, koji je u Srbiji priznao sva počinjena zlodjela i tako dobio status okrivljenog saradnika, danas nije naveo nijedno ime iz crnogorskih službi bezbednosti, kao ni pravosuđa, na koje je sada odbegli Zvicer, navodno, imao uticaj.

„Belivuk i Miljković su mi vjerovatno pominjali imena, ali s obzirom na to da je riječ o drugoj zemlji, nije me zanimalo. Znam da je sam vrh bezbednosne službe bio u pitanju. Više osoba. Zvicerova grupa je bukvalno rukovodila njima. Koristili su ih da rješavaju svoje konkurente. To je činjenica… Poslije svega, kad sam sklopio kockice, mogao bih da kažem koja su to imena. Ali, to bi sada bilo samo moje mišljenje“, rekao je Lalić.

Pokušaji kontrole političke scene

„Belivuk i Miljković i dalje pokušavaju da političku klimu prilagode sebi“

On je danas ostao pri svedočenju, koje je ranije dao u tužilaštvu, da su Belivuk i Miljković bili zadivljeni činjenicom da Zvicer vlada policijskim strukturama Crne Gore i da su hteli i u Srbiji da prilagode političku klimu i naprave takve pozicije da i njih čuvaju bezbednosne strukture.

„To ne jenjava i dalje. I u zatvoru sam dobijao takve informacije… I dalje pokušavaju da političku klimu prilagode sebi…“, tvrdi Lalić.

Veze kriminala i državnih struktura

Da je kriminalni klan Radoja Zvicera, kako tvrdi, imao uticaja na crnogorske službe, naveo je danas Lalić, zaključio je i na osnovu razgovora sa odbeglim Duškom Roganovićem, Mujovićem…

„Mogli su da utiču na kazne“, rekao je Lalić.

Boravak Belivuka i Miljkovića u Crnoj Gori

„Tražili slike ubistava, ljudi iz crnogorskih službi bili oduševljeni“

Belivuk i Miljković, ponovio je on danas, u januaru 2021. godine bili su u gostima kod Zvicera zbog rođenja njegovog deteta.

Drugi motiv dolaska, kazao je Lalić, bio je da primame svoje ubice.

„To je, rekli su mi, takođe rađeno u saradnji sa crnogorskim službama… Ali, nije to bilo suzbijanje kriminaliteta, nego manipulacija službama da se nanese šteta suparničkom klanu“, rekao je Lalić.

Dok su boravili u Crnoj Gori u januaru 2021. godine, ispričao je on danas, Belivuk i Miljković su mu tražili da im putem tada zaštićene Skaj aplikacije pošalje slike ubistava koje su počinili u Srbiji.

„Da se pohvale ljudima iz crnogorske službe. Ta lica su bila oduševljena…“, kazao je svedok.

Detalji o ubistvima i ilegalnim prelascima

Komentarišući ilegalan boravak Belivuka i Miljkovića u Crnoj Gori u oktobru 2020. godine, kada su u Spužu ubijeni pripadnik kriminalnog škaljarskog klana Damir Hodžić i njegov zet Adis Spahić, a nakon dvomjesečnog mučenja i „škaljarac“ Mile Radulović zvani Kapetan, Lalić je danas rekao da je bio upoznat sa mnogim detaljima.

„Jer smo bili u redovnoj komunikaciji preko Skaja… Tada je u Crnoj Gori, osim Belivuka i Miljkovića, bio i njihov sunarodnik Nebojša Janković. U povratku sam ih ja čekao i preuzeo na ilegalnom prelazu kod Jabuke. Došli su pješke. Nijesam vidio ko ih je doveo do tog prelaza. Mislim da je i tu bila uključena neka podrška iz službi bezbednosti. Bili su prilično opušteni i bezbrižni. A to nije bilo svojstveno za njih jer su uvijek bili obazrivi“, kazao je danas Lalić, nudeći sudskom vijeću da ispriča i detalje ubistava u Spužu.

Pitanja o ulozi tužilaštva i policije

Katnić: Jeste li nabavljali kiselinu za rastvaranje delova tela

Nakon što je završio svedočenje, niko od stranaka u postupku, osim Katnića, nije imao pitanja za Lalića.

Optuženog bivšeg glavnog specijalnog tužioca su, pored ostalog, interesovala imena koja su na Skaju koristili Belivuk i Miljković, kao i da li su nabavljali kiselinu za rastvaranje delova tela.

„Ne mogu da se sjetim“, odgovorio je Lalić.

On je rekao da je Belivukova grupa raspolagala sa dvije službene značke koje su, kaže, kupili na ulici.

„Jedna je koštala 500 eura. Nijesu imali ni legitimacije MUP-a, niti su koristili njihove registarske oznake vozila“, naveo je Lalić, odgovarajući na pitanja Katnića.

Reakcije u sudnici i nastavak suđenja

„Svedočenjem Srđana Lalića potvrđeno je da je postojala zabrana ulaska Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru“, ustvrdio je danas tužilac Šoškić.

„Ispod svakog moralnog, ljudskog i profesionalnog nivoa mi je da komentarišem iskaz ovakvog svjedoka“, nadovezao se, nedugo potom, optuženi Lazović po čijem nalogu je, tvrde u SDT-u, skinuta zabrana ulaska Belivuku i Miljkoviću u Crnu Goru.

Suđenje će biti nastavljeno 20. aprila.

Bonus video: