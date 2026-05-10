Državljani Bosne i Hercegovine, otac i majka desetogodišnje devojčice, osuđeni su u Italiji zbog teških krađa počinjenih u saučesništvu.

Prema pisanju italijanskih medija, otac je osuđen na dve godine zatvora, a majka na godinu dana, prenose Nezavisne.

Slučaj zbog kog su završili pred sudom dogodio se pre nešto manje od dve godine u italijanskom mestu Fabriano. Prema navodima iz sudskog postupka, majka i ćerka ušle su u jednu prodavnicu, gde je 53-godišnjakinja prodavačici odvlačila pažnju predstavljajući se kao zainteresovani kupac.

Navodno je od prodavačice zatražila da joj pokaže sliku na zidu. Dok se prodavačica udaljila od kase, desetogodišnja devojčica prišla je kasi, otvorila je i uzela dnevni pazar.

Vlasnica prodavnice, 77-godišnja žena, u tom trenutku bila je okrenuta leđima i razgovarala sa majkom devojčice. Nakon što kupovina nije obavljena, devojčici je čak poklonila manju sliku, ne znajući da je novac iz kase nestao.

Tek nakon njihovog odlaska vlasnica je primetila manjak i pozvala karabinjere. Uspela je da zapamti da su se majka i ćerka udaljile belim kombijem, što je policiji pomoglo u brzoj potrazi.

Karabinjeri su ih ubrzo zaustavili u ulici Dante, nedaleko od prodavnice. Nalazili su se u vozilu Fiat Ducato, a sa njima je bio i 52-godišnji muškarac, takođe državljanin Bosne i Hercegovine, otac devojčice i suprug osuđene žene.

Od ranije poznati policiji

Prema navodima italijanskih medija, policiji je bračni par već bio poznat zbog ranijih krivičnih dela. Tokom kontrole ponašali su se nervozno, a pretresom vozila pronađeni su sekira, alat koji se može koristiti za provale, kao i više predmeta za koje se sumnjalo da su ukradeni. Kod majke je pronađen i novac koji je, prema istrazi, prethodno ukraden iz prodavnice.

Sud ih je proglasio krivima za teške krađe u saučesništvu, pri čemu je posebno otežavajuća okolnost bilo korišćenje maloletnog deteta u izvršenju krivičnog dela.

(Nezavisne)