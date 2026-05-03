Regionalni centar bezbednosti “Zapad” je tokom prethodna dva dana realizovao pojačane kontrole osoba, vozila, ugostiteljskih objekata, kao i aktivnosti usmerene na lociranje međunarodno traženih lica. U tim akcijama uhapšeno je 14 vozača i oduzeto više vozila visoke klase, saopšteno je iz Uprave policije.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić i Regionalnog centra granične policije „Centar“ – Stanice granične policije Nikšić, preduzimajući ciljane operativne mere i radnje, izvršili su pregled objekta stanovanja u vlasništvu međunarodno traženog lica Lj.M. (43) iz Nikšića, u mestu Grahovo, kao i kontrolu jednog ugostiteljskog objekta u tom mestu - piše u saopštenju.

Od V.J. (48), bliskog pomenutnom Lj.M, oduzeto je motorno vozilo marke “Evo” radi provere. Utvrđeno je, kako navode iz UP, da vozilo poseduje falsifikovani broj šasije, te će protiv V.J. biti podneta krivična prijava.

- Osim toga, službenici Odeljenja bezbednosti Nkšić, u sklopu ovih aktivnosti, shodno pribavljenim naredbama Osnovnog suda u Nikšiću, izvršili su pretrese i na četiri lokacije koje koriste operativno interesantna i njima bliska lica – A.R. (18), B.P. (28), M.R. (18) i Z.M. (63). Ovom prilikom je od B.P. oduzeto putničko motorno vozilo visoke klase marke “BMW” radi daljih provera - piše dalje u saopštenju.

Takođe, izvršene su racije u šest kazina, gde je kontrolisano 47 osoba.

- Zatečena su tri strana državljanina koja nisu imala uredno prijavljen boravak na teritoriji Crne Gore i oni su predati inspektoru za strance na dalje postupanje, dok je u Pljevljima policija izvršila operativne akcije “Racija” u četiri ugostiteljska objekta, kojom prilikom je kontrolisano 35 lica - navode iz UP.

S tim u vezi, doneto je rešenje o dobrovoljnom povratku državljanina Republike Turske, sa merom zabrane ulaska i izdat je prekršajni nalog. Zatim, izdata su dva prekšajna naloga i državljanima Azerbejdžana zbog neposedovanja ličnih dokumenata, te su od njih oduzete tri dozvole za privremeni boravak i rad.

Policija je sprovela i intenzivne kontrole učesnika u saobraćaju.





- Tom prilikom kontrolisano je 835 vozila i 1.028 vozača. Izvršen je pregled 103 lica i 140 vozila, a alkotestirana su 404 vozača. Policijski službenici su lišili slobode 14 vozača i to osam zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i šest po osnovu vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Kontrolisano je 16 operativno interesantnih lica, od kojih su dva sankcionisana, a od P.D. (21) je oduzeto putničko motorno vozilo marke “BMW” radi daljih provjera, dok je iz saobraćaja isključeno šest vozila - preciziraju iz UP.

Izdato je, kako zaključuju, 188 prekršajnih naloga i podnijeta 21 prekršajna prijava shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima.