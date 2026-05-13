Rožajcu Harisu Moniću danas je na predlog Specijalnog tužilaštva određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti da bi mogao pobeći i ugroziti istragu koja se protiv njega vodi zbog učešća u poslu preokeanskog šverca droge, saopšteno je Pobjedi iz Višeg suda.

Sudija za istrage Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović, odredila je pritvor Moniću jer se sumnjiči za krivično delo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna i koje je posebno teško zbog načina izvršenja ili posledica.

Monić je uhapšen u ponedeljak u Rožajama po nalogu Specijalnog tužilaštva koje je jutros obavestilo javnost da je protiv ovog osumnjičenog pokrenulo krivični postupak za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i krijmčarenje više od četiri tone kokaina.

- Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak i protiv okrivljenog H. M., državljanina Crne Gore i Holandije, za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i pet krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji su predmet krijumčarenje ukupno 4.168 kg kokaina, iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu – precizirali su iz SDT-a.

Monić se tereti da je deo kriminalne organizacije koju su predvodili odbegli policajac Ljubo Milović i Mileta Ojdanić.

Iz SDT su rekli da je Monić, zajedno sa pojedinim drugim pripadnicima kriminalne grupe, tokom 2019. i 2020. godine, neovlašćeno radi prodaje prenosio 500 kilograma kokaina od Ekvadora do Nemačke, 793 i 846 kilograma kokaina, od Ekvadora do Holandije i 1044,71 i 985 kilograma kokaina od Ekvadora do Belgije.

