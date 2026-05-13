Pravi skandal dogodio se u Letoniji, kada su policajci zaustavili, legitinisali i ispitivali ženu zbog njene torbice. Torbica je imala na sebi boje plavu, belu, crvenu, ali letonski policajci su mislili da je to ruska zastava! Pored toga što prepoznavanje zastava im ne ide na ruke, snimak na kojem ženu zaustavljaju zbog torbice izazvala je brojne komentare po društvenim mrežema.

Korisnici društvenih mreža su se čak šalili da je reč o jugoslovenskoj zastavi, ako već gledaju boje, s obzirom na to da je ruska zastava belo plava crvena, a ne plavo bela crvena. Međutim, čak nije ni zastava u pitanju, već obična torbica na kojoj su poređane boje.

-Policijski službenici u Letoniji zaustavili su i ispitivali ženu nakon što je 9. maja pomešala crveno-belo-plave boje njene torbice "Tomi Hilfiger" sa ruskom zastavom. Policajci su pregledali torbu i druge predmete tokom kratkog razgovora pre nego što su je pustili. Incident se dogodio na dan kada se slavio Dan pobede u Rusiji, usred strogih letonskih ograničenja u vezi sa sovjetskim i ruskim simbolima koji su zabranjeni - navodi se u opisu snimka na društvenim mrežama.

Neki su ovaj postupac letonskih policajaca uporedili sa fašizmom.

BONUS VIDEO