Spruds je odluku o ostavci objavio na posebno sazvanoj konferenciji za novinare u Ministarstvu odbrane Letonije, prenosi portal Delfi.

"Odbrambena industrija je mnogo učinila i nastaviće da čini mnogo na zaštiti vazdušnog prostora", rekao je Spruds, ističući da neće dozvoliti da se politička kampanja protiv njega ili "progresivaca" pretvori u kampanju protiv letonske vojske ili Ministarstva odbrane.

Spruds je ocenio i da je kratkovido i nedržavnički dovoditi u pitanje sposobnosti oružanih snaga u ime rejtinga.

"Možemo biti ponosni na ljude koji ulažu u oblast odbrane i nijedna politička snaga nema pravo da potkopava poverenje u njih", rekao je on.

Neposredno pre Sprudsove konferencije za novinare, premijerka Evika Silinja saopštila je da je ministar odbrane izgubio njeno poverenje, kao i poverenje javnosti.

"Incident sa dronom koji se dogodio ove nedelje jasno je pokazao da političko rukovodstvo sektora odbrane nije ispunilo svoje obećanje o bezbednom nebu iznad naše zemlje. Javnost je poverila sektoru istorijski najveće finansiranje od skoro 5 odsto BDP-a. To je ogromna odgovornost koja zahteva jasne rezultate", rekla je Silinja u objavi na društvenoj mreži X.

Kako je navela, sektor odbrane od sada mora da vodi profesionalac.

"Pozvala sam pukovnika Rajvisa Melnisa da preuzme funkciju ministra odbrane, a on je pristao. Njegovo prethodno iskustvo u Nacionalnim oružanim snagama, vojnom obrazovanju u Londonu i trenutnom radu u Ukrajini pružaju poverenje da će odbrana zemlje biti vođena kompetentno, svrsishodno i izvan predizborne retorike", navela je ona.

Silinja je zaključila da je "bezbednost zemlje i njenog naroda iznad politike".

Incident koji je premijerka Letonije pomenula odnosi se na situaciju koja se desila u četvrtak, kada je nekoliko dronova koji su došli iz Rusije ušlo u letonski vazdušni prostor.

Jedan dron je pao na skladište nafte u Rezekneu, 240 kilometara istočno od glavnog grada Rige, izazvavši požar u praznim rezervoarima za naftu.