"Radi se o curenju gasa u cevovodu srednjeg pritiska koje se dogodilo tokom radova na putu na kružnom toku ispod puta A201, na kraju Vilvordelana u Zaventemu", navodi se u saopštenju, prenosi VRT, belgijski javni servis na flamanskom jeziku.

Lokalna policija u Zaventemu je uspostavila perimetar od 150 metara oko izvora curenja gasa i evakuiše stanovnike unutar tog perimetra.

Osnovna škola koja se nalazi na kružnom toku između ulica Vilvordelaan i Hajdestrat navodno trenutno nije evakuisana.