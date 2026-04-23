Odgovarajući na pitanja odbornika u beranskom parlamentu, načelnik Odeljenja bezbednosti Berane Željko Babović saopštio je da je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović naredio dodatni oprez u tom gradu, jer postoji rizik od terorizma. On je ovo izjavio u odgovoru na pitanja odbornika Vidoja Rmuša i Martina Kljajića, koje je interesovalo zašto policija u Beranama šeta naoružana puškama.

„To je nalog direktora Uprave policije, zato što postoje obavještajni podaci zbog krize na Bliskom istoku, da može doći do eskalacije radikalnih sukoba i moramo biti spremni. Ne možemo čekati da neko puca tu u centru grada ili vrši neki teroristički akt, da mi pođemo u policiju i uzmemo pušku“, istakao je on.

Statistika kriminala i javnog reda

Najviše pažnje na sednici posvećeno je informaciji o prošlogodišnjem radu Odeljenja bezbednosti.

„Dogodilo se jedno teško ubistvo, izvršeno 70 krivičnih djela, 64 puta narušen je javni red i mir“, kaže Babović, i dodaje da ovaj povećani broj narušavanja nije odraz lošeg stanja javnog reda i mira, nego povećanog profesionalizma policijskih službenika.

„Stanje bezbjednosti na teritoriji opštine Berane može se ocijeniti kao stabilno“, kazao je načelnik Željko Babović.

Naoružanje i bezbednosni izazovi

Da li je tačno da je samo kod jednog lica tokom pretresa pronađeno 17 pušaka, zanimalo je odbornika Vidoja Rmuša.

„Ako imate dovoljno novca, mogli ste da se naoružate kao Rambo. I, bogami, me strah da ćete jedan dan vi prvo imati problem s Rambovima, a ne mi“, kaže Rmuš.

„Niko, dok sam ja načelnik, neće moći da dobije dozvolu, a da je operativno interesantno lice“, kaže Babović.

Rasvetljeni slučajevi i incidenti

Policija je, rekao je, rasvetlila slučaj bušenja guma na automobilima dva sveštenika eparhije Budimljansko-nikšićke.

„To bušenje guma je izvršilo lice S.M., 26 godina, sa kojim su sveštenici imali problem i koga su prijavil“, istakao je.

Borba protiv nelegalne seče šuma

Da li se nešto radi po pitanju pustošenja šuma na severu, interesuje odbornika Martina Kljajića.

Procenjuje se da je Crna Gora u minuloj godini oštećena 100 miliona evra pustošenjem šuma, kaže Babović. Tri predmeta formirana su u Beranama, jedan u Rožajama.

Zato načelnik Babović poručuje:

„Ja ću ići, obećavam vam, na hapšenje u Upravi za šume u Beranama. Biće procesuiranja. Nećemo samo Upravu za šume, nego i ostale lokalne organe, jer oni ljudi koji misle da su došli na određene pozicije i da mogu da prave kombinacije, grdno su se prevarili“, istakao je on.

Nedostatak kadra u policiji

Uz zapošljavanje novih službenika u Odeljenju bezbednosti, i dalje nedostaje kadar, smatra načelnik.

„Ja bih najviše volio da imam u Berane, kao što je nekad bilo, 180 policajaca, a ja nemam. Ja imam 34 policajca manjka i 17 inspektora manjka“, kaže on.

Odluke Skupštine opštine Berane

Uz usvojenu informaciju o prošlogodišnjem radu Odeljenja bezbednosti, na maratonskoj sednici Skupštine opštine Berane prihvaćeni su finansijski izveštaji o radu brojnih lokalnih institucija i preduzeća.