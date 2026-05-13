Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva u Livnu protiv 47-godišnjeg Đ. Š. iz Tomislavgrada, zbog krivičnog dela nasilja u porodici.

Okrivljeni se tereti da je 2. februara ove godine u porodičnoj kući u Tomislavgradu ugrozio mir, fizički i psihički integritet svoje supruge V. Š. i njihovo troje maloletne dece.

Prema optužnici, nakon kratke svađe oko školskog rada dece, okrivljeni je prvo verbalno napao suprugu, zatim ju je udario rukom, nakon čega je uzeo nož i ubo je u gornji deo desne butine. Žrtva je zadobila lakše telesne povrede, dok je incident kod dece izazvao strah, zabrinutost i anksioznost.

Opštinski sud u Livnu navodi da je okrivljenom Đ. Š. prethodno, 5. februara ove godine, određena mera pritvora od jednog meseca, koja je naknadno produžena za još dva meseca. Pritvor je ukinut sudskom odlukom 21. aprila.

Sudija za prethodno saslušanje Opštinskog suda u Livnu zakazao je ročište za izjašnjenje o krivici za 15. jun ove godine.