Navodni pripadnik škaljarskog klana Mili Bajramović (33), koji je optužen za ubistvo Šćepana Roganovića, uhapšen je u Italiji, posle duže potrage.

Službenici italijanske policije Bajramovića su uhapsili nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage kodnog naziva SMIT.

Bajramović je u policijskim evidencijama označen kao visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koja deluje kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou, kazali su iz UP.

- Za M. B. je NCB Interpol Podgorica raspisao međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela - stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Prema navodima optužnice, on je 13. 2. 2020. godine u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije koju je formirao sada pokojni Krsta Vujić, na podmukao način, upotrebom vatrenog oružja, lišio života Šćepana Roganovića - navode iz UP.

Pojasnili su da Bajramovića potražuje i Austrija zbog ubistva Vladimira Roganovića i ranjavanja S. V.

