Oko 11.15 časova u beogradskom naselju Kaluđerica, u Ulici vojvode Stepe Stepanovića, dogodila se saobraćajna nezgoda kada je kamion udario u autobusko stajalište, saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama, u trenutku nezgode na stanici se nalazila starija žena koja je tom prilikom povređena, nakon što je na nju pala konstrukcija stajališta. Ona je vozilom Službe hitne pomoći prevezena u Urgentni centar, gde joj je ukazana lekarska pomoć.

Na licu mesta intervenisala je policija, koja obavlja uviđaj i utvrđuje sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nezgode. Zasad nije poznato šta je tačno uzrokovalo da kamion udari u stajalište.

