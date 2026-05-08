Tragična priča dolazi nam iz Mančestera u Velikoj Britaniji, gde je mlada devojka umrla u bolnici, nakon što je ostavljena u hodniku bez prikačene maske sa kiseonikom. Mislili su da se prenemaže i da joj nije ništa!

Klarisa Strit (24), diplomirana studentkinja Univerziteta u Mančesteru iz Ročdejla, Kent, umrla je jer su lekari koji je trebalo da je leče smatrali da ona samo "preteruje".

Nekoliko sati kasnije, preminula je od plućne embolije.

Diplomirana sociološkinja Klarisa preminula je u Kraljevskoj bolnici Oldham 14. avgusta 2024. godine, a istraga i ispitivanje o njenoj smrti održana je ove nedelje. Prvobitno je u bolnicu prevezena kolima Hitne pomoći, a bolničari sugerisali osoblju da „preteruje i da ima napad panike“.

Medicinska sestra Mišel Nil je zatražila testove, ali je Klarisi dala masku, bez da je prikačena na kiseonik, koja je tako, naravno, potpuno beskorisna.

Kada ju je sud pitao zašto je dala Klarisi masku koja nije bila povezana sa dovodom kiseonika, Nil je odgovorila: „Ne znam“ i prihvatila da je to bila greška.

Međutim, tvrdila je da je to regulisala Klarisino disanje, a da je zatim predala pacijentkinju stariji medicinskoj sestri.

U tom trenutku, Klarisa je ostavljena u hodniku na odeljenju Hitne pomoći na sat vremena.

Plan je očigledno bio da se vrati kod Klarise, ponovo je pregleda, a zatim pošalje u Centar za hitnu negu.

Pre nego što se to dogodilo, njoj se stanje pogoršalo i na kraju je preminula u ranim jutarnjim satima.

Sud je istakao da je umrla usled plućne embolije i zbog bolesti jetre.

Prethodno je devojka preživela plućnu emboliju i duboku vensku trombozu 2017. godine i uzimala je lekove za razređivanje krvi u različitim vremenima između tada i smrti.

-U svakom slučaju, ludo je što nisu izvršili osnovne preglede samo zato što je bila „mlada“ i pretpostavili su da „preteruje“ - zaključuje se u tekstu.

