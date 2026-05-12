Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače da se iz predostrožnosti hitno povlači iz prometa proizvod Derma mleveni cimet, lotT 280415, sa rokom upotrebe do do 15. 04. 2028. godine.



Pakovanje je neto količine jednog proizvoda od 30 i 70 grama. Cimet se povlači iz upotrebe zato što je utvrđeno da sadrži bakteriju Bacillus cereus. Proizvod nije u skladu s Uredbom EU po pitanju bezbednosti hrane.Zemlja porekla je Madagaskar, a dobavljač Chili produkt iz mađarskog Szegeda. Proizvod je na hrvatsko tržište u promet stavila varaždinska firma Derma. Zasad nije poznato je li cimet bio samo u njihovim maloprodajnim objektima ili i u drugim trgovačkim lancima.

Kako ističu infektolozi, bakterija Bacillus cereus može izazvati proliv i povraćanje, a stanje se posebno može zakomplikovati kod male dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Trovanje hranom obično traje samo 24 sata i većina ljudi se potpuno oporavi. U tom je slučaju reč je o crevnoj infekciji koju može pratiti proliv i povraćanje. No, bakterija može uzrokovati i infekciju van probavnog trakta, ali vrlo retko. Tada se stanje može dodatno zakomplikovati.

Najpoznatiji slučaj kontaminiranja ovom bakterijom dogodio se nedavno s dečjom hranom poznatih svetskih proizvođača.