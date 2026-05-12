Da li će grupa "Lelek" iz Hrvatske uspeti da se plasira u finale "Evrovizije", ostaje neizvesno.

Stručnjak Mario Sedmak ocenjuje da ne bi "baš stavio ruku u vatru" da će se oni naći među deset najboljih u prvom polufinalu, što bi im obezbedilo plasman u subotnje finale.

Prema njegovim rečima, pesma "Andromeda" ne donosi naročitu originalnost, jer su slični muzički pravci već viđeni na "Evroviziji".

Iako takmičenje često favorizuje etno zvuk, Sedmak ističe da on nije uvek nagrađivan visokim plasmanima.

-"Andromeda", po meni, nije nešto posebno originalna pesma. Drugim rečima, slične stvari već su viđene na "Evroviziji", koja s druge strane voli etno numere, ali ih nije baš svake godine nagradila dobrim plasmanom - rekao je Sedmak.

Dodatnu otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da je ovo polufinale znatno jače u odnosu na ono koje se održava u četvrtak.

"Četiri od deset ulaznica već su osigurane"

Sedmak, nekadašnji direktor Zabavnog programa HTV-a, navodi da su glavni favoriti Finska i Grčka, za koje smatra da sigurno prolaze dalje.

Pored njih, u istom polufinalu nastupaju i Švedska, koja se već nalazi u vrhu kladionica, kao i Izrael, koji uprkos bojkotima pojedinih zemalja vodi snažnu kampanju i očekuje veliku podršku.

-Dakle, četiri od deset ulaznica već su osigurane - izračunao je on, uz napomenu da se nada da će "Lelek" biti među preostalih šest zemalja koje idu u finale.

U borbi za plasman večeras nastupa i predstavnik Srbije, grupa "Lavina", kojoj kladionice predviđaju prolazak dalje.

Da je „"Evrovizija" postala izuzetno napeta i nepredvidiva, potvrdio je i Tonči Huljić, koji je takmičenje bez zadrške nazvao "nehumanim ćušpajzom".

Tenzija je dostigla vrhunac, dok se u Beču iščekuje rasplet, uz masovne proteste za Gazu i činjenicu da čak pet država otvoreno bojkotuje ovogodišnji "Evrosong".

