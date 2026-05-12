Vrednost transakcije procenjuje se na 325 miliona evra, a njenom realizacijom Lufthansa bi sa sadašnjih 41 odsto postala dominantni vlasnik italijanskog nacionalnog prevoznika. Završetak procesa očekuje se tokom prvog kvartala 2027. godine, uz uslov dobijanja svih regulatornih dozvola u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Preostalih deset procenata ostalo bi u vlasništvu italijanskog Ministarstva ekonomije i finansija, ali postoji mogućnost da Lufthansa i taj deo otkupi tokom 2028. godine.

ITA se rekordno brzo uklapa u Lufthansa grupu

Iz Lufthanse navode da integracija ITA Airwaysa napreduje brže nego što je prvobitno planirano, zbog čega je i ranije pokrenut proces povećanja vlasništva.

Direktor grupacije Karsten Špor izjavio je da je saradnja sa italijanskim prevoznikom donela „najbržu integraciju avio-kompanije u našoj istoriji“.

Već su povezani ključni sistemi za rezervacije i prodaju karata, dok su putnici ITA Airwaysa dobili pristup programu lojalnosti Miles & More. Ulaskom u Star Alliance dodatno je proširena mreža destinacija italijanske kompanije, a kargo sektor ITA već posluje u okviru sistema Lufthansa Cargo.

Od Alitalije do novog evropskog giganta

Proces preuzimanja započet je još u maju 2023. godine, kada je Lufthansa sa italijanskom vladom dogovorila kupovinu manjinskog udela u ITA Airwaysu, kompaniji koja je nastala nakon gašenja Alitalije.

Prvih 41 odsto akcija nemačka grupacija formalno je preuzela početkom 2025. godine.

Evropska komisija je još 2024. odobrila transakciju, ali uz određene uslove kako bi se očuvala konkurencija na tržištu. Lufthansa i ITA morale su da ustupe deo slotova na aerodromu Milano Linate, kao i na pojedinim evropskim rutama.

Rim postaje novo veliko čvorište Lufthanse

Za nemačku grupaciju Italija predstavlja jedno od najvažnijih tržišta u Evropi, a plan je da rimski aerodrom Fjumičino postane novo južno čvorište kompanije.

Na taj način Lufthansa želi da dodatno ojača veze prema Južnoj Americi, Severnoj Africi i Bliskom istoku.

Pozitivni efekti saradnje već su vidljivi i kroz poslovne rezultate. ITA Airways je za 2025. godinu prijavio prvi godišnji neto profit od 209 miliona evra.

Evropske avio-kompanije nastavljaju ukrupnjavanje

Preuzimanje ITA Airwaysa deo je šireg procesa konsolidacije evropske avio-industrije. Veliki prevoznici nastoje da kroz spajanja ojačaju svoju poziciju usled rasta troškova, nestabilnih cena goriva i potrebe za ulaganjima u modernije i održivije tehnologije.

Kompanije poput Lufthanse, Air France-KLM-a i IAG-a poslednjih godina intenzivno šire mreže i povezuju poslovanje kako bi smanjile troškove i povećale konkurentnost na globalnom tržištu.

Za putnike bi potpuna integracija ITA Airwaysa trebalo da donese širu mrežu letova, bolje konekcije i ujednačeniji standard usluge unutar cele Lufthansa grupe.