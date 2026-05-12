Zbog pogoršanja vremena slovenačka Agencija za životnu sredinu prethodno je izdala narandžasto upozorenje za celu zemlju zbog jakih udara vetra, ali je ono kasnije ukinuto nakon prolaska najintenzivnijeg dela nevremena.

Olujni sistem trenutno se pomera ka istoku Slovenije, dok se u pojedinim delovima zemlje vreme postepeno stabilizuje i dolazi do razvedravanja.

Nevreme je tokom dana izazvalo više bujičnih poplava, a snažni udari vetra obarali su drveće i otežavali saobraćaj na pojedinim putevima.

Posle nekoliko toplijih dana sa temperaturama oko 20 stepeni, došlo je do naglog zahlađenja, pa su se temperature danas oko podneva spustile tek nešto iznad nule.

Na planinskim putevima ponovo je uvedena obavezna zimska oprema za vozila zbog snega i otežanih uslova vožnje.

Nevreme stiže i u Srbiju

Uz kišu i grmljavinu sledi osetniji pad temperature, a severozapadni vetar imaće prolazno olujne udare preko 100 km/h.

U naredna dva sata na područјu severozapadne, zapadne, centralne, istočne, јugozapadne i јugoistočne Srbiјe očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najavio je RHMZ u 16,15 sati.

Kiša se u naredna dva sata očekuje i u Beogradu, dodali su.

Podsetimo, u nastavku posle podneva na udaru pljuskova sa grmljavinom biće zapadni, centralni, a naročito istočni i jugoistočni delovi Srbije.

Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom i obilnim pljuskovima.

Hladni front koji je Hrvatskoj već doneo jako zahlađenje, obilnu kišu, grmljavinu i olujni severozapadni vetar stići će do Srbije oko 16 časova.

Na udaru će se prvo naći severozapadni deo zemlje, a do kraja dana i tokom večeri centralni, potom i ostali delovi Srbije.

Uz kišu i grmljavinu sledi osetniji pad temperature, a severozapadni vetar imaće prolazno olujne udare preko 100 km/h.

U toku večeri i noći na višim planinama južne i jugozapadne Srbije padaće sneg.

MUP poslao SMS upozorenja

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) počelo je danas da šalje građanima SMS upozorenja na vremenske nepogode i olujni vetar.