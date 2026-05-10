Stravičan slučaj dogodio se u južnoj srpskoj pokrajini, kada je pronađeno novorođenče u toaletu bolnice. Majka stara svega 21 godinu porodila se sama i bacila bebu u kantu, a sumnja se da je sve to uradila kako bi sakrila vezu s oženjenim muškarcem.

Kako saznajemo, stravičan prizor zatečen je 5. maja u bolnici u Uroševcu oko 19.45 sati u toaletu Odeljenja za Hitnu pomoć na Kosovu i Metohiji. Sumnja je odmah pala na majku staru 21 godinu.

- Devojka se najverovatnije porodila u toaletu, a zatim je bacila sopstveno tek rođeno dete, koje je zatim preminulo - naveo je izvor odmah nakon što se pojavila informacija.

Posle ovoga majci monstrumu stavljene su lisice na ruke, a Osnovni sud u Uroševcu saopštio je da je pokrenut slučaj protiv nje zbog krivičnog dela „ubistvo novorođenčeta tokom porođaja“.

Kako smo navodili, devojka je došla u bolnicu tvrdeći da ima bolove i problema sa zatvorom, a zatim je u jednom trenutku otišla u toalet i zaključala se. Sumnja se da se porodila, a da je zatim bebu bacila u kantu. Dete je bilo živo kada su ga našli lekari, ali nažalost u veoma lošem stanju i ubrzo je preminulo.

Prema tvrdnjama lokalnog novinara iz Uroševca, radi se o devojci koja je navodno ostala trudna u vezi s oženjenim muškarcem, zbog čega je pokušala da sakrije trudnoću.

On je čak izneo i svoju verziju događaja, da je devojka navodno tek u toaletu dobila porođajne bolove i da se tamo porodila, nakon čega je novorođenče ugušeno i stavljeno u kesu, gde su ga kasnije pronašli lekari i medicinsko osoblje.

Podsetimo, ona je u jednom trenutku otišla u toalet zdravstvene ustanove i zaključala se, nakon čega je medicinsko osoblje čulo plač bebe. Lekari su prilikom svedočenja istakli su da su najpre čuli plač deteta, a da su zatim zatekli stravičan prizor. Majka prvo nije želela da otvori vrata, zaključala se, a zatim, kada je osoblje ušlo u toalet, usledio je šok.

- Majka je sama presekla pupčanu vrpcu, a zatim novorođenče bacila u kantu, dok je beba pronađena pothlađena i životno ugrožena. Nažalost, kasnije je preminula, uprkos borbi lekara. Beba je bila mokra, s veoma niskom telesnom temperaturom, slabim srčanim radom i niskim nivoom kiseonika u organizmu - navodi izvor za lokalne medije i dodaje zastrašujuće detalje:

- Pacijentkinja je izjavila da nije znala da je trudna, kao i da je imala redovan menstrualni ciklus - kažu iz policije.

Policija je saopštila da se žena trenutno nalazi na lečenju u ginekološkoj bolnici u Uroševcu, dok je telo bebe poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini.

