

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Mihajlo V. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 5. maja na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu na podmukao način lišio života Nemanju F. (19).

Kako smo ranije pisali, jezivi napad se dogodio u utorak, 5. maja, oko 17 sati, na Kanarevom brdu. Mladić star svega 19 godina je zadobio teške povrede od uboda noža, ali je nažalost podlegao povredama po prijemu u Urgentni centar. Zbog ubistva je uhapšen Mihajlo V.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne izbosi odbranu - saopšteno je iz tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Mihajlu V. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo. Postoji opravdana sumnja da je Mihajlo V. 5. maja oko 17 časova na podmukao način lišio života oštećenog Nemanju F. tako što je po izlasku oštećenog iz autobusa gradskog prevoza na autobuskoj stanici "Kanarevo brdo" istrčao za njim, držeći nož u ruci. Iznenada je, bez ikakvog povoda i razloga, sa leđa napao nožem N. F. koga nije ni poznavao, već je samo sa njim razmenio poglede u autobusu, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život, posle čega je Nemanja preminuo.

