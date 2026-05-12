Građani Srbije od danas na šalterima „Pošte Srbije“ mogu da dobiju kopije rešenja za porez na imovinu za 2026. godinu za nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Beograda.

Kako je saopštio Sekretarijat za javne prihode, usluga je dostupna na šalterima Pošte širom cele Republike Srbije, a uz kopiju rešenja građani će dobijati i instrukciju za plaćanje, odnosno uplatnicu.

Rešenja dostupna na šalterima Pošte Srbije

Prema informacijama koje prenosi Beoinfo, građani će kopije poreskih rešenja moći da preuzmu lično, bez obzira u kom delu Srbije se nalaze.

Na taj način omogućen je jednostavniji pristup dokumentima za sve vlasnike nepokretnosti na teritoriji glavnog grada.

Šta je potrebno za preuzimanje rešenja

Kako se navodi u saopštenju, kopija rešenja izdaje se isključivo na lični zahtev građana.

Za preuzimanje dokumenta potrebno je imati važeću ličnu ispravu koja sadrži JMBG, odnosno:

ličnu kartu ili

pasoš

Pored toga, građani će morati da potpišu obrazac „Informacija o obradi podataka o ličnosti obveznika poreza na imovinu“, kao i obrazac „Pristanak na obradu podataka o ličnosti“.

Cilj je lakši pristup dokumentima

Iz Sekretarijata za javne prihode navode da je cilj ove usluge da građani lakše i brže dođu do svojih poreskih rešenja i instrukcija za plaćanje.

Uvođenjem mogućnosti izdavanja kopija na šalterima Pošte Srbije, postupak postaje dostupniji i onima koji nisu u mogućnosti da dokumenta preuzmu direktno u nadležnim gradskim službama.