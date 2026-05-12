Piše: Slađana Stepanović

Stanari zgrade na Banovom brdu, u kojoj se jutros dogodio stravičan zločin, kažu da su M. P. (67) i njen suprug Z. P. (76) godinama bili razvedeni. Ipak, penzioner je odlučio da se vrati u porodični stan kako bi brinuo o bivšoj supruzi. Tragedija je usledila kada mu je ona drvenu nogaru od stolice zabila u srce.

Reporter Alo! obišao je zgradu i zatekao razvaljena vrata stana u kojem se odigrao krvavi čin.

U tom trenutku iz zgrade je izlazila ćerka supružnika, vidno potresena, sa kesom punom lekova u rukama. U pratnji rođaka, nije imala snage da daje izjave.

Na licu mesta nalazi se policija, a uviđaj je u toku.

Drveni predmet – nogar kojim je počinjen zločin – pronađen je i poslat na veštačenje.

