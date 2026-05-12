Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovni kriminal u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, danas je na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške lišeno slobode pet lica - pripadnika organizovane kriminalne grupe, koja su u periodu od novembra 2025. godine do maja ove godine organizovala posredovanje u vršenju prostitucije više osoba ženskog pola na teritoriji Grada Bgrada.

Slobode su lišeni: D.N., K.A., I.D., Z. M. i V.A. jer postoje osnovi sumnje da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe u pomenutom periodu najpre oglašavali usluge prostitucije na iternet stranici www.seksiadresar.com, potom dogovarali vrstu, cenu i lokaciju pružanja seksualne usluge, a zatim organizovali i prevoz i predaju osoba ženskog pola korisnicima usluga na teritoriji Beograda.

Polovinu novca su zadržavale ženske osobe, koje su pružale seksualne usluge, dok su drugu polovinu delili pripadnici organizovane kriminalne grupe. Cenovnik pružanja seksualnih usluga iznosio je od 80 do 150 evra.

Pripadnicima ove organizovane kriminalne grupe se stavlja na teret da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz č.l 346 a u vezi krivičnog dela posredovanje u vršenju prostuitucije iz čl 184 KZ.

Lica će uz krivičnu prijavu, kojom je obuhvaćeno i lice M.V., a koje se trenutno nalazi u pritvoru zbog izvršenja drugog krivičnog dela biti uz krivičnu prijavu sprovedena u prostorije Javnog tužilaštva za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušana.

