Nakon stravičnog ubistva načelnika kriminalističke policije Roberta Grileca (52) iz Krapine, otkriveno je da je njegov ubica i komšija Marin G. (52) prethodno danima pratio Robertovog kolegu policajca, kao i da je hapšen i ranije.

Zločin se odigrao u nedelju oko 8 sati u jednom kafiću u Krapini, kada je načelnik naručivao kafu, a ubica prišao za njegov sto i u njega ispalio tri metka koja su ga usmrtila na licu mesta.

U pitanju je Marin G., komšija ubijenog načelnika policije, koji je nakon zločina izašao ispred kafića i ispalio metak u sebe. Njega su lekari helikopterom transportovali do Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, gde mu se doktori bore za život.

Kako nezvanično prenose hrvatski mediji od izvora bliskih istrazi, Marin G. odranije ima policijski dosije.

- Nekoliko dana pre ubistva šefa zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca, prijavio ga je drugi policajac iz Krapine. Prema toj prijavi, za koju zasad nije poznato kako je policija postupala, Marin G. je od početka maja i idućih nedelju dana tog policajca pratio automobilom. Policajac, koji radi u krapinskoj stanici, u prijavi je naveo da ga Marin G. redovno prati, a eskaliralo je kad mu se 7. maja automobilom zaleteo u dvorište kuće i potom pobegao - ispričao je za portal 24sata.hr izvor blizak slučaju.

Kako dalje dodaje, postupak za ovaj incident policija nije završila, ali je na njemu radila.

- Kako je ubica bio komšija prvog čoveka kriminalističke policije, s kojim se i dobro poznavao, mogući motiv teškog ubistva verovatno leži u tome što je kriminalistička policija istraživala motive i namere praćenja drugog krapinskog policajca - naglašava izvor.

Direktor policije Nikola Milina rekao je u nedelju da je osumnjičeni za ubistvo policajca ranije više puta prekršajno i kazneno prijavljivan te da nije mogao legalno da poseduje vatreno oružje.

- Osumnjičeni nije mogao zakonito da poseduje vatreno oružje, pa će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja - rekao je Milina.

Kriminalističko istraživanje sprovode policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u koordinaciji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Zagrebu, a istraga će pokazati motiv i okolnosti zločina, rekao je Milina u Dnevniku HRT-a.

Naveo je da su u poslednjih pet godina zabeležena 32 pokušaja ubistva policijskih službenika, dok poslednje ubistvo policajca datira iz 2009. godine.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izrazio je saučešće porodici Roberta Grileca, kao i svim policijskim službenicima.

- Ovo je šokantno i nezapamćeno u Krapinsko-zagorskoj županiji. Robertov život ne može da se vrati, to je veliki gubitak i za policijsku upravu. Izuzetno je bitno da se utvrde sve okolnosti i da se vrati mir u Krapinsko-zagorsku županiju jer smo po statistici najsigurnija županija u RH. Samo ću reći, ne ponovilo se - poručio je Kolar.

Jedan od komšija kratko je prokomentarisao da se ubica i policajac znaju od malih nogu.

- Igrali su se zajedno kao mali. Pravili su one dečije gluposti. Ne mogu da verujem da se ovako nešto događa. Nikad nisam imao problema niti sa jednim - rekao je.

Jedan meštanin Krapine imao je samo reči hvale za ubijenog načelnika policije.

- Pogodili su Robija s dva metka u prsa i jednim u ruku. Tako smo čuli. Ma tu mora biti neka pozadina tog ludog poteza. Mi smo u totalnom šoku. Robi je bio super čovek, kao osoba, i vrlo temeljit policajac. Potražite odgovor u njihovoj ulici, tamo su komšije i svi sve znaju - naglašava ovaj poznanik ubijenog.

Konobarica kafića u kojem je ubijen načelnik kaže da je u tom trenutku uzimala narudžbinu od policajca. Ona u šoku kaže da je ubijen pred njenim očima.

- Tri puta je pucao u njega bez ijedne reči. Samo je uperio pištolj i pucao. Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam pobegla u skladište - opisala je konobarica, i dodala da se muškarac već oko 7.30 sati vozio ispred kafića i gledao unutra.

Robert Grilec je za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio odlikovanje tadašnje predsednice Kolinde Grabar Kitarović.