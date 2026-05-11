U Srbiji je maj jedan od ključnih meseci za setvu povrća, posebno pasulja i graška, kultura koje su osnov svake domaće bašte. Pravilno vreme setve, u skladu sa klimom i lunarnim kalendarom, može uticati na klijanje, razvoj biljaka i kvalitet prinosa.

Kada se seje grašak u Srbiji

Grašak je otporan na niže temperature i može da se seje čim se zemljište zagreje na oko 5–7°C. U uslovima u Srbiji to znači:

južna Srbija: kraj marta – početak aprila

centralna Srbija: početak – sredina maja

sever i planinski krajevi: tokom maja

Preporučuje se i sukcesivna setva na svakih 10–15 dana kako bi se produžio period berbe.

Kada se seje pasulj u Srbiji

Pasulj zahteva toplije zemljište i seje se tek kada se temperatura na dubini od oko 10 cm podigne na 10–12°C i kada prođe opasnost od mraza:

južna Srbija: sredina aprila – početak maja

centralna Srbija: druga polovina maja

sever Srbije: kraj maja – početak juna

Povoljni dani u maju prema lunarnom kalendaru

Pasulj:

16. i 18. maj

Grašak:

11, 16, 18. i 28–30. maj

Nepovoljni dani

Pasulj: 12, 20. i 30. maj

Grašak: 12, 19, 26, 27. i 31. maj

Saveti za bolji prinos

Pasulj i grašak najbolje uspevaju u rastresitom, plodnom i umereno vlažnom zemljištu. Preporučuje se:

jesenja priprema zemljišta uz dodatak komposta

redovno, ali umereno zalivanje

prihrana fosforom i kalijumom

izbegavanje sabijenog i teškog zemljišta

Grašak bolje uspeva u lakšem zemljištu, dok pasulj voli nešto težu, ilovastu strukturu.

Kako povećati uspeh setve

Pre setve je važno odabrati zdravo seme bez oštećenja. Mnogi baštovani u Srbiji potapaju seme 12–24 sata u mlaku vodu kako bi ubrzali klijanje. Setva se može obavljati u redove ili trakasto, u zavisnosti od veličine parcele.

Maj je idealan mesec za setvu pasulja i graška u većem delu Srbije. Uz pravilno vreme setve, negu i povoljne dane po lunarnom kalendaru, moguće je obezbediti zdrav i stabilan rod tokom sezone.