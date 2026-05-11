Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, upozorava građane na pojavu novog modaliteta internet prevara putem platforme „WhatsApp“.

U novom modalitetu prevare građani putem „WhatsApp“ ili SMS poruka dobijaju link za navodnu „verifikaciju“, odnosno „potvrdu“ „WhatsApp“ naloga. Ukoliko korisnik pristupi linku i prati navedene korake, u riziku je da mu nad „WhatsApp“ nalogom bude preuzeta kontrola. Nakon preuzimanja naloga, izvršioci sa kompromitovanog profila kontaktiraju članove porodice, prijatelje i druge kontakte oštećenog lica, lažno se predstavljajući kao vlasnici naloga, nakon čega traže hitne novčane pozajmice ili uplate zbog ozbiljne situacije u kojoj se navodno nalaze.

Posebno apelujemo na građane da ne pristupaju sumnjivim linkovima dobijenim putem poruka, da ne unose verifikacione kodove i lične podatke na neproverenim stranicama, da uključe dvofaktorsku autentifikaciju na svojim nalozima i da, pre bilo kakve uplate, obavezno dodatno provere identitet lica koje traži novac putem telefonskog poziva ili drugog sigurnog kanala komunikacije.

Takođe, ukoliko posumnjaju na pokušaj prevare i zloupotrebe naloga, da to odmah prijave nadležnim organima. Podsećamo da su pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u prethodnom periodu uspešno rasvetlili više stotina slučajeva zloupotreba „WhatsApp“ naloga na teritoriji Republike Srbije i identifikovali lica osumnjičena da su na taj način oštetila veći broj građana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, nastavljaju intenzivan rad na identifikaciji i procesuiranju izvršilaca ovih krivičnih dela, uključujući i saradnju sa međunarodnim partnerima i nadležnim institucijama.

BONUS VIDEO: