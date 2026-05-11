U Skupštini Srbije počeo je Kolegijum na koji je predsednica parlamenta Ana Brnabić pozvala šefove poslaničkih grupa kako bi obavili konsultacije u vezi sa Trećom sednicom prvog redovnog zasedanja, koja je zakazana za sutra.

Treća sednica počeće u 10.00 sati, a na dnevnom redu biće izmene četiri izborna zakona koje je podneo narodni poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.

U pitanju su Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu.

Na javnim slušanjima o ovim predlozima zakona naveo je da je cilj predloženih zakona unapređenje izbornog procesa. Petrašinović je rekao da je predloženi set izbornih zakona plod delovanja i aktivnosti sa Posmatračkom misijom Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), a da je jedna od ključnih izmena to da birač potpisom sada može da podrži više izbornih lista.

Ukazao je da će se izmenama zakona takođe povećati kapacitet članova biračkih odbora putem obaveznih obuka. O ovim predlozima zakona održana su četiri javna slušanja koja je organizovao Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije.