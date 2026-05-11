Beograđanina (57) ubio je infarkt u šumi Stepin gaj tokom ljubavnog odnosa koji je imao sa svojom starijom devojkom (60) u automobilu, a smrt je izazvala prekomerna doza preparata za potenciju.

Ova nesvakidašnja tragedija dogodila 2019. godine, oko dva sata ujutru, u beogradskom prigradskom naselju Stepin gaj u Velikom Mokrom Lugu.

- Muškarac je u šumu došao automobilom sa svojom devojkom, koja je tri godine starija od njega. Planirali su da imaju odnos u kolima, pa je on posegao za lekovima za potenciju "vijagra", koje je sa sobom poneo. Popio je jednu tabletu, ali pošto ona nije odmah delovala, odlučio je da popije još dve, iako je na uputstvu jasno naznačeno da dejstvo stimulansa počinje tek za pola sata - kazao je tada dobro obavešten izvor.

Međutim, u trenutku kada su stupili u seksualni odnos, nesrećnom čoveku je pozlilo.

- Prekomerna doza izazvala je toliko jak srčani udar da je nesrećni čovek na mestu ostao mrtav. Unezverena žena uspela je nekako da ga pomeri i da se iskobelja, a kada je videla da ne daje znake života, odmah je pozvala Hitnu pomoć. Lekari su dali sve od sebe da ga vrate u život, ali bezuspešno - naveo je izvor.

Telo je poslato na obdukciju, koja je potvrdila da je muškarac umro od srčanog udara.

- Zanimljivo je da se u Stepinom gaju, odmah nakon policije, pojavila i porodica žene koja je prijavila slučaj. Naime, ona je u panici pozvala svog zeta i unuku, pa su oni došli po nju - kazao je izvor.

Policija, koja je satima radila uviđaj, imala je te noći i neprijatnu dužnost da obavesti porodicu preminulog o tome šta se dogodilo.

- Reč je o čoveku koji je rastavljen od supruge, a u kolima je bio sa ženom sa kojom je u ljubavnoj vezi. Kako je ovde u pitanju zadesna smrt, policajci su morali da pozovu porodicu i obaveste ih. Međutim, kada su kontaktirali s decom preminulog i zamolili ih da dođu po automobil, oni su odgovorili da ih nije briga ni za njega, a ni za kola, čim su čuli od čega je preminuo i pod kojim okolnostima - naveo je izvor.