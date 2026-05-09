Medicinska sestra iz Velike Britanije, Naomi Bučer (60), izbrisana je iz registra medicinskih radnika i otpuštena je nakon niza ozbiljnih propusta i neprofesionalnog ponašanja tokom rada u bolnici Svetog Petra i Svetog Džejmsa u Istočnom Saseksu.

Prema navodima disciplinske komisije, Bučer je tokom rada davala neadekvatne i opasne komentare o pacijentima, a jedan od najšokantnijih slučajeva bio je kada je pred kolegama izjavila da se „kladi da će pacijent umreti na Božić“. Ovaj komentar izazvao je ozbiljne reakcije i pokrenuo postupak protiv nje.

Pored toga, utvrđeno je da je jednom pacijentu dala dozu sedativa Midazolam koja je bila deset puta veća od propisane, a zatim je pokušala da prikrije greške falsifikovanjem medicinske dokumentacije. Tokom istrage je otkriveno i više drugih propusta u primeni lekova koji su, prema nalazima, mogli ozbiljno ugroziti živote pacijenata.

Takođe se navodi da je odbila zahtev porodice jednog pacijenta da ga posete u trenutku smrti, uz neprimerene komentare o njihovoj zajednici (Romima), što je dodatno pogoršalo situaciju. Iako je deo optužbi priznala, osporila je tvrdnju o spornom komentaru, ali je komisija ipak prihvatila svedočenje koleginice.

Komitet za podobnost za rad Saveta za medicinske sestre i babice (NMC) zaključio je da je reč o „izuzetno teškom kršenju profesionalnih standarda“ i doneo odluku o njenom trajnom brisanju iz registra, uz ocenu da njeno ponašanje nije u skladu sa pozivom medicinske sestre.

