Učesnica rijalitija Elita, Sofija Janićijević, našla se u centru pažnje nakon što je priznala da je imala blizak odnos sa 70-godišnjim muškarcem Danetom.

Iako je ranije negirala glasine, tokom emisije "Pitanja novinara" otkrila je detalje veze i priznala poljubac, što je izazvalo šok među prisutnima.

- Jesam, radila sam šta sam htela. Ne moram da priznam ništa za šta ne znam da postoji. Svesno sam se ljubila sa njim, nije to bilo žvalavljenje... Meni to ništa nije značilo. Imali smo uvod, ovo je mala razrada, a zaključak će biti u garaži - izjavila je Sofija, priznajući da je poljubac bio deo njenog izbora.

Sofija je otkrila da je u vezi postojala i materijalna komponenta.

- Trebalo je da mi prepiše imovinu, sve što ima je želeo da mi prepiše. Ljubila sam se sa njim jer sam tako osećala. Jedan poljubac na blic je bio jedan potpis - izjavila je, dodajući da je dobijala poklone i prsten, ali da to nije imalo veze sa veridbom.

Njeno priznanje izazvalo je muk za crnim stolom, dok je Sofija dodala da se sada kaje zbog svojih postupaka.

- Dozvolila sam da me komentarišu, ja nikada nisam uradila ništa slično, ovo mi je eksperiment, to mi se prvi put desilo - rekla je, naglašavajući da je njen odnos sa starijim muškarcem bio specifičan i jedinstven slučaj.

"Uzela mu je milion"

Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Luka Vujović duboko su analizirali odnos Sofije Janićijević i Daneta (70), te izračunali koliko je ona profitirala.

- Uzela je ona njemu velike pare baš - rekao je Luka.

- Čuj velike, uzela mu milion, Audi Q8 - dodao je Janjuš.

- Izmuzla Daneta kao niko, ona će da slavi rođendan, a sutra Dan žalosti u Makedonij, zbog Daneta i love - dodao je Luka.

