Muškarcu M. R. (49) iz Brčkog određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da je imao seksualni odnos sa detetom mlađim od 15 godina, saopšteno je danas (27. aprila) iz Tužilaštva distrikta.

Osumnjičeni M. R. uhapšen je 25. aprila 2026. godine.

Predlog za određivanje pritvora podnet je zbog naročitih okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni mogao da ometa postupak uticajem na svedoke koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu.

Iz Tužilaštva su istakli da je policija, pod njihovim nadzorom, sprovela niz istražnih radnji kojima je potvrđena sumnja da je M. R. počinio krivično delo za koje se sumnjiči.

Apelacioni sud Brčko distrikta odredio je pritvor osumnjičenom, nakon što je u celosti uvažio žalbu Tužilaštva distrikta.

Osumnjičeni je uhapšen 25. aprila, nakon što je Apelacioni sud kao drugostepeni organ meritorno odlučio o predlogu Tužilaštva, koji je Osnovni sud prethodno dva puta odbijao.



