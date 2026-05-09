Saopštenje prenosimo u celosti:

"Mesni odbor Srpske napredne stranke Novi Grad najoštrije osuđuje današnji brutalni fizički napad na naše aktiviste, koji su tokom mirnog razgovora sa građanima postali žrtve nečuvenog nasilja i zastrašivanja.

Tom prilikom, dvojica muškaraca su fizički nasrnula na naše aktiviste, a jedna aktivistkinja je mučki pogođena predmetom direktno u glavu. Pored fizičkog povređivanja, napadači su uputili najmonstruoznije pretnje, navodeći da će „baciti bombu“ i „pobiti sve aktiviste“, čime su direktno ugrozili živote ljudi na štandu.

Ovakav kukavički čin i otvoreni poziv na linč predstavljaju nedopustivu agresiju na koju državni organi moraju hitno odgovoriti. Nasilje, pretnje smrću i zastrašivanje nikada neće pobediti pristojni Novi Grad, a od nadležnih institucija zahtevamo da počinioce ovog teškog krivičnog dela, na osnovu svih dokaza, najstrože sankcionišu", zaključuje se u saopštenju.