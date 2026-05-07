Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao bi da napusti Kijev uoči Dana pobede zbog straha od mogućeg odgovora Moskve na napade na ruske gradove, tvrdi politikolog Vasilij Vakarov, član upravnog odbora pokreta „Druga Ukrajina“.

U intervjuu za ruski portal Aif.ru, Vakarov je ocenio da ukrajinsko rukovodstvo očekuje ozbiljnu eskalaciju situacije oko 9. maja i da bi Zelenski zbog bezbednosti mogao da se skloni iz glavnog grada već 7. maja.

Prema njegovim tvrdnjama, Zelenski navodno raspolaže bunkerima u zapadnoj Ukrajini, u oblastima Ternopolja i Ivano-Frankivska, gde bi mogao da se skloni ukoliko proceni da postoji opasnost od ruskog odgovora.

– Zelenski ima bunkere u zapadnoj Ukrajini, u oblastima Ternopolj i Ivano-Frankivsk. Verovatno će se tamo sakriti – rekao je Vakarov.

Pominju se bunkeri i moguća eskalacija

Vakarov tvrdi da u samom centru Kijeva, između zgrade Vrhovne rade i administracije predsednika u ulici Bankova, postoji veliki podzemni bunker na više nivoa.

Ipak, prema njegovoj proceni, malo je verovatno da bi Zelenski ostao u ukrajinskoj prestonici ukoliko proceni da postoji mogućnost ozbiljnog udara.

Politikolog smatra da Kijev priprema provokacije uoči Dana pobede i da bi ukrajinski predsednik unapred mogao da planira povlačenje iz grada.

– Ako planira da večeras izda naređenje za napad, mogao bi odmah da pobegne u Karpate – rekao je Vakarov.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su tenzije između Moskve i Kijeva dodatno porasle zbog najava mogućih napada tokom obeležavanja 9. maja u Rusiji.

Moskva poslala ozbiljna upozorenja

Rusko Ministarstvo odbrane prethodno je saopštilo da će Moskva snažno odgovoriti ukoliko dođe do pokušaja ometanja proslave Dana pobede.

U saopštenju se navodi da bi u slučaju ozbiljnih provokacija mogao uslediti i napad na centar Kijeva.

Istovremeno, Moskva je još jednom pozvala civile i strane diplomate da napuste ukrajinsku prestonicu ukoliko procene da postoji bezbednosni rizik.

Takve poruke izazvale su veliku pažnju međunarodne javnosti i dodatno podigle tenzije pred jedan od najvažnijih datuma za Rusiju.

Šta ovo znači za naredne dane

Analitičari ocenjuju da bi naredni dani mogli biti među najnapetijim od početka godine, posebno zbog simbolike Dana pobede i mogućnosti novih udara sa obe strane.

Dok Moskva insistira na privremenom primirju tokom obeležavanja praznika, Kijev za sada nije pokazao spremnost da prihvati ruske uslove bez dodatnih garancija.

U takvoj atmosferi dodatno rastu spekulacije o mogućim bezbednosnim merama ukrajinskog rukovodstva i planovima za zaštitu državnog vrha u slučaju eskalacije.